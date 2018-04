Moreno: "Nuestra prioridad es certificar el primer puesto lo antes posible"

El primer match-ball de la temporada aterriza mañana en Son Moix. Si el Mallorca logra la victoria ante el Olot, el Villarreal B pierde y el Elche no gana, el conjunto bermellón certificará "matemáticamente la mejor posición posible para disputar el play-off", objetivo que se ha marcado Vicente Moreno de cara al encuentro ante el conjunto catalán.

"Nunca he visto un problema en el hecho de que sobren semanas por delante en las que no nos juguemos nada, ¡bendito problema! Nunca llueve a gusto de todos y hay gente que piensa que si se consigue demasiado pronto puede ser un problema, otros creen que si se consigue tarde, pues también. Para mí la cuestión es conseguilo cuando sea y poder afrontar los play-off desde la primera posición, que aunque no te asegura nada, te da muchas más opciones", reconoció ayer el técnico del equipo bermellón en rueda de prensa.

Durante la comparecencia, el de Massanassa fue cuestionado acerca de la polémica arbitral suscitada tras el partido ante el Elche, donde se acusó al equipo de verse beneficiado por los colegiados a lo largo de la temporada: "Paso totalmente de ese tema. Estar en un equipo como el Mallorca, y más en esta categoría, hace que a este tipo de situaciones se le den más importancia de lo que tocan. No estoy demasiado pendiente de estas cosas. Que cada uno diga lo que le dé la gana, es algo que yo no puedo controlar. De todas formas, una cosa es que eches la vista hacia un lado y otra es ser bobos, al final parece que te pegan en una mejilla y encima tienes que poner la otra, eso tampoco".

El preparador valenciano valoró el envite ante el Olot, "un equipo que aterriza en Mallorca con mucho en juego". "El Olot me parece un buen equipo de la categoría, independiente de que esté luchando en la parte de abajo. No hay tanta diferencia entre los equipos que ocupan la parte alta de la tabla y los de la zona baja. Personalmente le tengo estima y, aunque evidentemente queremos ganar, me gustaría que les fuera lo mejor posible", señaló.

Joan Sastre, duda durante los últimos días tras sufrir un tirón en el abductor, entrenó con total normalidad y es muy probable que pueda ayudar al equipo en el encuentro. "Queda un entrenamiento para acabar de decidir si estará o no disponible, pero en principio no debería haber ningún problema", reflexionó.

Ya para acabar, Vicente Moreno no quiso opinar sobre la última iniciativa del club, la creación de una zona vip a pie de campo, y tiró balones fuera: "Son iniciativas que tiene el club y perfecto, no tengo nada que objetar. Me tengo que centrar únicamente en lo deportivo, que es para lo que me contrataron".