El Mallorca ficha a Sete Benavides

Si este domingo cualquier aficionado se pasa por las taquillas de Son Moix para comprar una entrada para el encuentro ante el Olot, es muy probable que sea el piragüista olímpico Sete Benavides el encargado de buscarle un asiento libre, cobrarle el billete y cortarle el boleto. Desde hace apenas dos semanas el palista pollencí, protagonista junto a Marcus Cooper de la campaña de abonados del Real Mallorca , es un trabajador más del club en el marco de unas prácticas universitarias.

"Empecé hace dos semanas y por ahora estoy tocando todos los departamentos. Cuando haya algún sitio donde vea que me siento más cómodo o donde pueda aportar más, seguramente me focalizaré en él, pero por ahora estoy conociendo la gestión del club en todas sus vertientes. La idea es aprender lo máximo posible", reconoce Benavides a DIARIO de MALLORCA desde la oficina de abonados , donde ayer le tocaba ejecutar su labor.

Sete compagina sus estudios de INEF con un Máster de Gestión de Entidades Deportivas en la Universidad UCAM Murcia, "que no en la Rey Juan Carlos, que aquí no me regalan nada", reconoce entre risas. "La oportunidad de trabajar en el Mallorca surgió porque desde Murcia sólo me facilitaban prácticas en empresas de allí. Fue entonces cuando pensé en este club, hablé con Maheta Molango y me dio la oportunidad", admite.

Al mallorquinista confeso le faltan horas en el día. Sumado a sus estudios y a las prácticas que está realizando en el club rojillo (donde estará al menos hasta noviembre), Benavides tampoco puede dejar aparcados sus duros entrenamientos de entre seis y siete horas diarias. El Mundial de Piragüismo está a la vuelta de la esquina y la preparación para dicha competición no le permite relajarse. "Dentro de dos semanas tengo un Nacional en Asturias, clasificatorio para el Europeo y en agosto ya nos enfrentamos al Mundial. Mi intención es participar en las distancias de 200 y 500, aunque ahora mismo focalizo toda mi preparación en los 1.000, con vistas a los Juegos. Entreno mucho, pero siempre he tenido muy claro la importancia de los estudios para labrarme un futuro. El día de mañana no sé qué pasará", advierte.

Sete reconoce haberse sorprendido por "la gran cantidad de trabajo" que hay en el club y asegura sentirse muy a gusto con sus nuevos compañeros. "Por ahora lo que más me ha gustado es la labor que hace el club desde de su Fundación. La reinserción de chavales a través de los valores del deporte me parece muy importante. Son cosas que me han marcado mucho en el poco tiempo que llevo", asegura.

Sobre la temporada que está realizando el equipo, Benavides se muestra prudente: "Creo que se ha visto a un buen Mallorca, aunque es normal que haya altibajos. Se puede hacer un gran papel en los play-off, aunque tengo claro que no será fácil porque el resto de rivales tienen el mismo objetivo".

Y así, entre apuntes, innumerables horas de entreno y nuevas experiencias laborales, acaba otro día para el incansable piragüista.