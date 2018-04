Salva Ruiz: "No nos vamos a relajar de aquí a los play-off"

Pese a estar presente en la mayoría de convocatorias,no está gozando de todo el protagonismo que a él le gustaría. El domingo, ante elen Son Moix, el zaguero valenciano contará con una nueva oportunidad de mostrar su valía a. La baja depor sanción conduce a su titularidad: "Trabajo todas las semanas para estar a disposición del míster, evidentemente esta semana tengo más probabilidades de ser titular porque no está Bonilla, pero mi trabajo siempre es diario, me esfuerzo siempre para que el míster me ponga en la alineación".

El lateral de 22 años aterrizó en la isla el pasado mercado invernal, desde entonces ha jugado cuatro encuentros, dos de ellos como titular, pese a que todavía no ha podido debutar en Son Moix. "Tengo muchas ganas de estrenarme con esta camiseta en Son Moix. He jugado ya varios partidos fuera de casa, pero aún no he podido debutar en casa, y teniendo en cuenta lo espectacular que es el estadio y la afición, es normal que tenga ganas", ha relato Salva.

El Mallorca ha realizado esta mañana el primer entrenamiento de la semana, tras dos días de descanso. Ferran Giner sigue haciendo carrera continua al margen del equipo y Joan Sastre se ha tenido que retirar antes de hora por un pequeño tirón. "Estos dos días de descanso nos han venido muy bien para cargar las pilar y hoy se ha demostrado que veníamos con ganas. Hemos hecho un entrenamiento fuerte y muy intenso, estamos en buena disposición", ha relatado el lateral izquierdo.

Pese a que todavía restan cuatro jornadas para finalizar el campeonato, el Mallorca podría confirmar el primer puesto de la clasificación este domingo si ganan al Olot, el Elche empata y el Villarreal B pierde. Dicha circunstancia no preocupa a Salva Ruiz, al contrario, considera que es un aliciente para el próximo partido: "Sabemos que tenemos que salir desde el principio a morder y apretar. Tenemos que hacer nuestro partido y debemos impedir que ellos se sientan cómodos. Nuestra intención es conseguir el objetivo de ser primeros cuanto antes. No tenemos miedo a los partidos en los que no nos jugaremos nada. Sabemos que esta jornada es difícil, pero lo vamos a intentar y, aunque consiguiéramos el objetivo este fin de semana, tenemos claro que no nos relajaremos de aquí a los play-off".

Ya para acabar, el futbolista de Albal ha confesado que, tras los dos últimos partidos, el "equipo se ha quitado un peso de encima". "Arrastrábamos desde hacía mes y medio malas sensaciones porque no llegaba la victoria, pero en los dos últimos partidos nos hemos quitado un peso de encima. Creo que hemos hecho dos buenos encuentros y que lo hemos demostrado sobre el terreno de juego", ha señalado.