Cort ofrece a los copropietarios 9,7 millones de euros por el Lluís Sitjar

Laya tiene por escrito sobre la mesa la oferta delpor el solar del estadio Lluís Sitjar: 9,7 millones de euros . Esta oferta será analizada en asamblea por los 270 copropietarios en cuanto su presidente,, la convoque. Esta cantidad, muy lejos de las pretensiones de Aguiló, supone. El Mallorca recibiría tres millones por los 208 títulos que posee, aunque esta cantidad está pignorada pordebido a los siete u ocho millones de deuda que mantiene con la agencia tributaria. Con este dinero el club pretende realizar una profunda reforma en

El pasado 7 de marzo Aguiló se reunió con el teniente de alcalde José Hila en la que este le transmitió una oferta inicial de algo más de siete millones de euros, un cantidad que el presidente de los copropietarios calificó de "baja, por no decir muy baja". "No es la oferta que esperábamos", dijo, "pero hasta que Cort no entregue la oferta por escrito poco vamos a avanzar". La asociación de copropietarios siempre ha hablado de una cifra cercana a los 28.000 euros por título de propiedad, el doble de lo que ha ofrecido Cort.

La oferta por escrito, la solicitud que hizo Aguiló para intentar avanzar en un tema enquistado desde hace años, ha llegado esta mañana, y ahora serán los copropietarios en asamblea los que decidan la postura a adoptar. El presidente de la asociación ya dijo en su día que aceptará la decisión de la mayoría.