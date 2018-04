Punto de oro del Mallorca en Elche

Conpresenciando el partido en el el Mallorca ha obtenido esta mañana un importante punto en el Elche , que le permite mantener los siete de ventaja sobre el conjunto ilicitano, más el golaverage, y a la espera de lo que haga esta tarde el, segundo, en el campo del Sabadell, el rey del empate de la categoría.

El equipo de Vicente Moreno ha vivido una matinal relativamente tranquila, salvo el tramo final en el que se ha quedado con nueve hombres sobre el césped por las expulsiones, por doble amarilla, de Bonilla y Álex López, más de lo que se esperaba en un principio tratándose del rival que tenía enfrente, en racha desde que lo ha cogido José Rojo, Pacheta, aquel jugador del Espanyol oscuro pero que lo daba todo y un poco más en el campo. Eso es lo que quiere de sus equipos, y sus jugadores fueron el fiel reflejo de lo que él era en el campo. Y el dato de que a los siete minutos sus jugadores ya habían cometido cinco faltas en los primeros siete minutos, por ninguna el Mallorca, lo dice todo de cómo afrontó el partido el conjunto local. Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que el Elche se ha encontrado con un rival ordenado, bien aplicado cada jugador en sus funciones y sabiendo siempre lo que tenían que hacer.

Reina apenas ha tenido que intervenir en la primera parte. La jugada de mayor peligro se ha producido al cuarto de hora cuando Benja casi marca tras una pérdida de balón de Salva Sevilla en el centro del campo. El Elche se volcaba en su banda derecha, con Javi Flores y Collantes emparejados con Bustos, invisible todo el partido, y Bonilla, que a duras penas podía con el exjugador del Sabadell.

Al Mallorca se le ha visto poco en ataque. Antes del descanso, Bustos ha rematado fuera un gran centro de Lago. Y poco más. Ha sido lo único que ha ofrecido el extremo, que al cuarto de hora de la segunda parte ha sido sustituido por Abdón, que ha vuelto después de perderse el partido ante el Lleida por lesión.

En la segunda parte el Elche ha acrecentado su dominio, consciente de que el empate no le servía para nada. Collantes ha avisado a los cuatro minutos, y Nino, en el 58, en el primer balón que tocaba tras lesionarse Javi Flores, ha tenido la ocasión más clara en un remate solo ante Reina que se le ha ido alto. De nuevo Collantes, tres minutos después, ha rematado a las manos de Reina. Era un síntoma. Daba la impresión de que al Mallorca ya le iba bien el empate.

La jugada clave del partido ha llegado en el minuto 68 cuando el árbitro ha pasado por alto un claro derribo de Sastre a Josan cuando este se disponía a rematar. El Mallorca puede estarle agradecido al colegiado del punto obtenido. Los jugadores y la afición protestaron al árbitro y quien ha pagado los platos rotos ha sido Pacheta, técnico del Elche, que ha sido expulsado.

Definitivamente, el Mallorca se ha olvidado de la portería del Elche y se ha centrado en conservar el valioso punto. No sin problemas. Raíllo ha tenido que abandonar el campo lesionado y Bonilla expulsado por doble amarilla en el minuto 86. José Ángel ha sustituido al central y, nada más entrar, Sory Kaba le ha he hecho un regate al borde del área y a punto ha estado de marcar. Kaba, sorprendentemente suplente, ha sido una pesadilla en los últimos minutos para un Mallorca que ha jugado los cinco minutos suplementarios con nueve al ver Álex López la segunda amarilla en el plazo de cuatro minutos. Nino lo ha intentado desde fuera del área, pero el marcador no se ha movido. El Mallorca puede darse por satisfecho con el empate.