El Elche como piedra de toque

Certificar de forma matemática su presencia en los play-off de ascenso, ese es el objetivo que se ha impuesto este mediodía (12 horas / IB3 Tv) elen su visita al Martínez Valero de Elche. Pese a la insistencia dede restar trascendencia al encuentro,", el resultado del duelo ante el conjunto ilicitano marcará el devenir del combinado bermellón en las cuatro jornadas que restarán para finalizar el campeonato.

La victoria en el simbólico estadio alicantino se vende cara. Los de José Rojo 'Pacheta' solo han perdido tres partidos y empatado otros tres en los dieciséis encuentros que han disputado hasta el momento como locales. Tras romper el pasado domingo ante el Lleida la nefasta racha de seis partidos consecutivos sin lograr la victoria, los bermellones se ven en la obligación de regresar con los tres puntos bajo el brazo si no quieren pasar apuros en la recta final de la Liga. Un triunfo rojillo situaría a los mallorquines a diez puntos de los ilicitanos, mientras que si la victoria se queda en casa, las distancias se recortarían drásticamente a cuatro.

Vicente Moreno disipó ayer con la lista de convocados la duda sobre la presencia de Abdón Prats en Elche. Pese a que el de Artà tan solo ha podido realizar dos entrenamientos a pleno rendimiento, finalmente ha entrado en la lista de los 18 convocados en la que llama la atención el regreso de Cedric y la ya habitual ausencia de Damià.

Así, Reina formará bajo los tres palos; Campos y Raíllo serán la pareja de centrales flanqueados por Sastre a la derecha y Bonilla a la izquierda. En el centro del campo y en labores más defensivas, Pedraza, acompañado por la cabeza pensante del equipo, Salva Sevilla. Aridai se encargará de la banda diestra y Bustos de la izquierda. Lago volverá a colocarse en la posición de mediapunta y Álex López será el encargado de lidiar con la zaga ilicitana.

Por su parte, Pacheta no ha dado pistas sobre el once inicial que saltará hoy al terreno de juego, aunque todo hace indicar que repetirá el equipo titular de los últimos partidos en el Martínez Valero. Javi Flores volverá, una vez cumplido su partido de sanción, y puede relegar a Nino al banquillo. Las dudas están en la banda derecha, donde Collantes y Josan se juegan una posición, al igual que en el lateral izquierdo con Manu y Edu Albacar.

La sorpresa podría ser la continuidad de Sory Kaba como referencia ofensiva, toda vez que el entrenador quiere cuidar a Benja. No obstante, dada la importancia del choque, el delantero catalán tiene muchas papeletas de estar en el once inicial, que estaría formado por José Juan, Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder Lozano, Manu, Manuel Sánchez, Provencio, Josan o Collantes, Javi Flores, Benja y Sory.



Visita de lujo, Sarver verá el partido en Elche

El Real Mallorca anunció ayer que el propietario del club, el estadounidense Robert Sarver, presenciará el encuentro entre el conjunto bermellón y el Elche desde las gradas del Martínez Valero, un estadio de sobra conocido por Sarver, pues el 2 de enero de 2016 presenció el partido entre ambos equipos junto a Claasen, antes de comprarle el club. Esta temporada, el también dueño de los Phoenix Suns ya acompañó al conjunto bermellón durante la primera jornada de la competición, en el campo del Peralada.