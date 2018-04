Moreno: "El partido del Elche es importante, pero no una final"

"No he visto las declaraciones de Álex López, pero me extraña que haya usado de forma directa el término final para tildar el encuentro de este domingo. Es un partido importante, donde podemos certificar de forma matemática la presencia del equipo en los play-off, pero ya está". Vicente Moreno no quiere echar más leña al fuego. El técnico del Real Mallorca contradijo a uno de sus jugadores, Álex López, para restar presión ante el trascendental envite ante el Elche que disputan mañana en el Martínez Valero.

El preparador de Massanassa atendió a los periodistas tras el entrenamiento matinal, una sesión "no muy exigente" en la que "Abdón Prats participó con total normalidad". "Al final la última decisión sobre si Abdón jugará o no el domingo la tengo yo, pero el jueves ya realizó parte del entrenamiento y hoy (por ayer) se ejercitó con total normalidad, si nota que puede estar al 100%, valoraremos su presencia en el encuentro", señaló el valenciano.

Vicente Moreno también tuvo unas palabras para otro de los jugadores de la línea ofensiva del conjunto bermellón, Cedric. El preparador rojillo confía en el delantero, pese a que contra el Lleida quedó fuera de la convocatoria, pero apuntó a su falta de autoestima como principal causa de la situación que vive actualmente: "Tenemos también ahí a Cedric que, a pesar de haberse quedado fuera las últimas semanas, creo que no ha dicho la última palabra, por lo menos en eso confío yo, ahora falta que él piense exactamente lo mismo".

Sobre el rival que les recibirá mañana a las 12, Moreno resaltó el buen estado de forma del conjunto ilicitano. "No sé cómo llegan al partido, pero evidentemente me gustaría que llegaran mal. El Elche, desde que se inició la temporada, ha tenido a grandes jugadores y grandes entrenadores. Es una entidad importante y tenía muy claro que al final de la temporada iban a estar peleando en la parte alta de la tabla. A todos los partidos que hemos jugado a lo largo de la temporada siempre les damos la máxima importancia e intentamos afrontar la semana con la máxima tensión, independientemente del rival, pero evidentemente si tienes un rival de la entidad del Elche delante, hace que todo el mundo esté algo más activado", reconoció el valenciano.

El Martínez Valero, escenario donde el Real Mallorca levantó la Copa del Rey en el 2003, es un estadio al que el mallorquinismo le concede un especial cariño, un aspecto que el técnico bermellón tampoco pasó por alto. "Hombre, desde la final de la Copa del Rey han pasado ya unos cuantos años, no queda ya ningún jugador, pero evidentemente para todo el mallorquinismo es un estadio especial, no todos los días se tiene la oportunidad de levantar un título. Si podemos usarlo como un factor motivante para los chavales, pues lo usaremos, claro que sí", zanjó.