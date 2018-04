Álex López: "En el vestuario del Mallorca se respira el ambiente de que no es un partido más, es una final"

ha confesado esta mañana en Son Bibiloni que el duelo de este domingo ante el Elche está marcado en rojo en el calendario:En el vestuario se respira el ambiente de que no es un partido más, es el que marcará la diferencia en estar arriba más holgadamente o tener que sutrir un poco más".

El delantero del Mallorca tiene clara la receta para tumbar a otro de los gallitos de la categoría y que ocupa la tercera posición, a siete puntos de los bermellones. "Tenemos que afrontar el partido del Elche como una final, que es lo que es. El equipo debe salir a tope, al cien por cien, para sacarlo adelante. Ganando no se cerrará la Liga, pero daríamos un golpe sobre la mesa y demostraríamos que aquí estamos nosotros", ha reflexionado ante los periodistas. El bermellón ha evidenciado unas ganas especiales de jugar este encuentro. "Es que la mejor manera de afrontar la recta final es jugar un partido de play-off como este que marcará el devenir del equipo", ha indicado.

El catalán reconoce que el triunfo ante el Lleida (3-2) del pasado domingo ha tranquilizado al equipo. "Llevábamos tiempo esperando que llegara la victoria ya que el equipo necesitaba recobrar la confianza perdida y es cierto que hemos empezado la semana diferente", ha afirmado antes de dejar claro que se sienten capacitados para derrotar a los ilicitanos, que desde la llegada de Pacheta al banquillo ha mejorado sustancialmente sus números. "Están jugando a un buen nivel, pero ya hemos demostrado que podemos ganar en cualquier campo y tenemos que demostrar que somos el mejor equipo de la categoría. Además, debemos valorar ir a un estadio como el Martínez Valero y ponernos el mono de trabajo y darlo todo", ha señalado.

Álex López ha admitido que necesita aumentar su nómina de tantos -lleva ocho- ya que no bate a un portero rival desde el derbi del 21 de enero ante el Atlético Baleares. "Tengo ganas de marcar, hace unos cuantos partidos que no lo hago y eso a cualquier delantero le cuesta, pero con sacrificio y trabajo todo llega", ha dicho convencido."Me he sentido bien desde que he vuelto de la sanción, en los dos últimos partidos he estado a gusto y todo lo que sea ayudar al equipo es bueno", ha destacado. El ariete, que formó dupla con Lago ante el Lleida, ha explicado que está cómodo con el africano. "El otro día creo que hicimos un buen trabajo, nos entendemos en los entrenamientos y en los partidos".