Moreno: "Es lo mismo con 3-0 o 3-2, queríamos ganar"

Vicente Moreno se mostró feliz por el triunfo ante el Lleida y restó importancia a que en el tramo final sufrieran mucho. "Es lo mismo con 3-0 o 3-2, queríamos ganar y conseguir los tres puntos porque era importante para nosotros. Pero te das cuenta que no es tan fácil hacerlo y menos a estas alturas", comentó, aunque reconoció que no debieron conceder tanto al rival. "Ha sido una pena encajar dos goles. Si ellos no nos hubieran marcado, quizás podríamos haber marcado un gol más. Dicen que el fútbol es un espectáculo, nos gusta vivir en el alambre y hemos sabido sufrir, pero somos merecedores de la victoria", reflexionó ante los periodistas en la sala de prensa de Son Moix. "Con el 3-1 se han encontrado con un penalti que les acercaba en el marcador. Tenemos que estar contentos y tranquilos. En esos momentos que bajamos el nivel no tenemos que sufrir tanto", agregó.

Moreno no escondió su alivio tras padecer una dinámica negativa, tanto de juego como de resultados. "Es una victoria muy importante, ya que teníamos la racha de seis partidos sin ganar y ha sido un partido difícil. Estoy contento por la victoria y ahora hay que pensar ya en el Elche", dijo.

Preguntado por la debilidad que volvió a mostrar en defensa, el valenciano fue claro. "Es que el rival también juega. Nosotros hemos ido a por el partido y nos han hecho algunas contras. Podíamos haber evitado esas situaciones, es algo que tenemos que mejorar", afirmó. El de Massanassa elogió la actuación de Lago, autor del segundo tanto. "Es un gran jugador, me alegro por él. Está implicadísimo, es un jugador importante que dará más en la parte final cuando recupere su ritmo", dijo.

Moreno desveló que estuvo a punto de hacer debutar al ariete del filial Rodado: "En el Mallorca B hace un buen trabajo, ha entrenado con nosotros y teníamos pensado darles unos minutos, pero la lesión de Pedraza nos ha obligado a cambiarle. Esa circunstancia me ha trastocado los planes". El técnico explicó la razón por la que Abdón no jugó, aunque parece que la lesión no es grave: "Simplemente se hizo una torcedura en el tobillo al pisar el balón en el entreno del viernes".

Por su parte, Marc Pedraza, autor del primer tanto, mostró su alegría por el triunfo. "Tendríamos que haber sentenciado el partido con el 3-0 pero un gol de estrategia les ha metido en el partido y el penalti nos ha puesto nerviosos. El míster ha vuelto a confiar en mí y le he devuelto esa confianza marcando el gol", dijo. Álvaro Bustos, que marcó el tercero, explicó la acción: "Me han hecho penalti, pero no lo ha pitado, entonces me he levantado y sin rendirme he marcado".