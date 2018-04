Moreno, técnico del Real Mallorca: "Necesitamos ganar al Lleida para volver a la normalidad"

es de los que siempre ve la botella medio llena, pero confiesa que su Mallorca necesita tumbar el domingo al Lleida para romper con la dinámica negativa que atraviesa., ha confesado esta mañana en la sala de prensa de Son Moix antes de reclamar una visión más global de la situación en la tabla, a pesar de llevar seis jornadas sin ganar.Una temporada no es un tramo del curso sino es toda la temporada en conjunto. Ahora quedan seis partidos, dependemos de nosotros y estamos donde queríamos. Llegamos a las últimas seis semanas muy conscientes de lo importante que es todo lo que tenemos entre manos. Si ganamos al Lleida podremos cambiar la dinámica", ha reiterado.

El preparador ha admitido que defensivamente han bajado el nivel, aunque ha recordado que los números generales son "muy buenos". "Las estadísticas conseguidas en defensa esta temporada son muy buenas, fuera de lo normal. Estas últimas jornadas hemos consentido que el rival nos pudiera marcar. La sensación que tenemos es que, con poco, nos hacen daño y nos marcan goles. Además, no hemos tenido las circunstancias favorables y lo hemos notado", ha dicho.

Preguntado por la corriente crítica con su equipo, el valenciano ha puesto el freno de mano. "No hago caso a las críticas. Entiendo que cuando los resultados son buenos todo lo vemos bien, pero cuando hemos tenido malos resultados, todo es peor. Yo estoy tranquilo, sé donde estoy y no hay ningún problema. Los resultados determinan las lecturas que se hacen. Ahora llevamos seis partidos que no hemos ganado que se podrían haber ganado igualmente. Lo analizamos todo y hay jugadores, que son personas, que tienen un día bueno o un día malo. Acepto todas las críticas, per yo confío en nuestros jugadores, que son los que nos han llevado hasta donde estamos. Necesitamos a todos, desde los aficionados hasta la prensa, y que todo sea positivo", ha apuntado.

Moreno, que tiene la duda del ´tocado´ Ndi, desconfía del Lleida, que aspira a la cuarta plaza. "El rival de este domingo no nos pondrá las cosas nada fáciles. Es un buen equipo que, además, se está jugando el playoff", ha manifestado sin dar pistas acerca de si introducirá cambios en el once. "Algo puede haber", se ha limitado a reconocer para finalizar.