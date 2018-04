La defensa condena al Mallorca en Valencia

En medio de una crisis que ya nadie niega, eleste mediodía en la ciudad deportiva de Paterna al, en otro partido para olvidar de los rojillos y que estarán esta tarde muy pendientes del partido entre el, tercero y segundo respectivamente. A falta de seis jornadas para el final de la Liga regular, la primera plaza no está ni mucho menos asegurada, y más con el calendario más inmediato que le espera a los bermellones.

Todo el plan que tenía preparado Vicente Moreno, con un trivote en el centro del campo formado por Damià, Faurlín y Salva Sevilla, se le ha ido por tierra al cuarto de hora cuando Sastre, el jugador más regular de la temporada, ha cometido un penalti tan absurdo como innecesario. En un balón bombeado el defensa de Porreres ha arrollado a Jordi Sánchez, una infracción que el árbitro no ha pasado por alto. El propio Sánchez ha lanzado el penalti y a punto ha estado Reina de detener el balón. Ha adivinado el lado y hasta ha llegado a tocar el esférico. Cinco minutos después se produjeron unas clarísimas manos de un defensa local que esta vez el colegiado no ha visto o no ha querido ver. Lo que sí ha subido al marcador es el segundo gol del Valencia Mestalla cinco minutos después. Fran Villalba ha rematado a placer tras encadenar un error tras otro la defensa rojilla. Primero Bonilla al no tapar el centro desde la banda, y después Raíllo y Sastre al llegar tarde al balón.

El partido se le ha puesto prácticamente imposible al Mallorca. Lo único positivo, que quedaba más de una hora por delante, tiempo suficiente para al menos igualar el partido. El equipo de Moreno se ha hecho con el control del mismo, pero llegaba de forma tímida al área valencianista, que prácticamente no ha pasado por apuros hasta el descanso.

Moreno no ha esperado a realizar los cambios. La segunda parte ha empezado con Bustos y Abdón en el terreno de juego por Aridai y Damià, intrascendentes los dos. El balón ha sido del Mallorca, pero las llegadas se han prodigado menos que en el primer periodo. Álex Blanco ha tenido el tercero del Valencia, pero su remate de cabeza se ha estrellado en el larguero. A quince minutos del final ha llegado el gol de la esperanza, obra de Salva Sevilla de magistral lanzamiento de falta. La primera falta la lanzó Bonilla a la barrera. En esta ocasión el jugador almeriense se ha hecho con el balón y lo ha introducido en la portería de Cristian.

A partir de ese instante, ha sido un acoso y derribo del Mallorca sobre el área del Valencia Mestalla. A seis minutos del final la ha tenido Lago Junior tras un gran pase de Abdón, pero su remate, que entraba, fue interceptado por un defensa local. El partido estaba roto. Volcado, el Mallorca dejaba cada vez más espacios. A dos minutos del final se ha reclamado otro penalti por caída de Abdón, pero el árbitro no ha querido saber nada y, a escasos segundos del final, la ha tenido Bonilla con un impecable remate que ha sido respondido por Cristian con una gran intervención.

Lo cierto es que el Mallorca ha sumado su cuarta derrota y suma tres puntos de los últimos dieciocho, unos números que dicen muy poco de un equipo que parece haber caído en picado y que vive de su excelente primera vuelta.. Quedan seis jornadas, seis finales para un Mallorca que debe asegurar la primera plaza.