Salva Sevilla: "¿Nosotros nerviosos? Eso deben estar el resto"

R Mantenemos una diferencia importante con el segundo y el tercer clasificado. Ellos no han sido capaces de alcanzarnos y nos han recortado muy pocos puntos. Es normal que estos últimos partidos cueste, normalmente todo el mundo se juega algo y, evidentemente, es muy complicado mantener el ritmo. De todas formas creo que podemos estar tranquilos, tenemos un ventaja todavía importante y esta jornada que viene es una muy buena oportunidad para ampliar distancias.

P Aprobar los exámenes del primer cuatrimestre no asegura que vayan a superar el curso.

R Evidentemente, por eso parece que ahora todo es negativo. Creo que debemos estar tranquilos y remar en la misma dirección. La nota del curso la obtendremos en el último partido, es algo de lo que somos conscientes, por eso no

paramos de trabajar.

P Se dice que el resto de alumnos ya conocen su estrategia .

R No solo ellos nos conocen a nosotros. Todos los equipos se estudian y saben cómo van a jugar el resto, dónde pueden hacer daño o dónde puedes hacerles daño tú. En el fútbol, aunque se trate de la Segunda B, está todo estudiado. Nosotros, por suerte, lo tenemos mejor que nadie. El plantel que más tranquilo esté, el que sepa mantener una mayor estabilidad, será el que se lleve el gato al agua.

P Habla de que es necesario tener serenidad. No dan esa impresión sobre el césped.

R En el vestuario sabemos que ahora cuesta mucho más sacar puntos. Sabemos el trabajo que estamos haciendo y que tarde o temprano dará sus frutos. El equipo siempre sale a ganar. El otro día, por ejemplo, empatamos en el minuto 90 y cogimos el balón rápido para aprovechar los segundos que quedaban, eso es lo realmente importante. El equipo quiere, nadie se deja ir y eso, sin duda, es lo que te da seguridad.

P ¿Les resulta extraño que se hable de nerviosismo cuando tienen siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado?

R ¿Nosotros nerviosos? Los que tienen que estarlo son los equipos que nos persiguen. Parece como si estuviéramos peor que ellos y la realidad es otra. Tenemos que tener paciencia, ir partido a partido, concienciarnos de que a estas alturas es difícil puntuar, pero son los demás equipos los que deben ganar todo para alcanzarnos.

P ¿Todo sería más sencillo si ser campeón asegurara el ascenso?

R Las cosas están hechas así. Ya éramos conscientes al inicio de temporada que el ascenso se consuma con los play-off y que ser primeros ayuda mucho a conseguir el objetivo. No pensamos en otra cosa que no sea el primer puesto, esa es la meta prioritaria. Por desgracia ya sabemos que ser primero no nos garantiza subir, pero sí nos da alguna opción más.

P Usted ya sabe la tensión que genera disputar una eliminatoria de este tipo.

R Sí, logré un ascenso de Segunda B a Segunda con el Sevilla Atlético. Antiguamente las eliminatorias se disputaban en una liguilla, de todas formas también eran partidos de mucha tensión, de nervios, te juegas la temporada en unos minutos y eso calienta los encuentros, pero estoy convencido de que con el equipo que tenemos, el ascenso se puede conseguir perfectamente.

P Lo bueno es que este Mallorca está cargado de experiencia. Xisco Campos, Reina, Álex López, usted...

R Nosotros hemos vivido este tipo de cosas, podemos intentar ayudar a la gente joven, aunque creo que están preparados para todo lo que les echen encima.

P ¿En el vestuario ya se habla de preferencias para el play-off?

R No las tenemos. Es verdad que miramos de reojo a los otros grupos, echamos un vistazo a la clasificación y te das cuenta de que está todo muy igualado. Nosotros somos el líder que más diferencia tiene con respecto al segundo clasificado, así que algo estaremos haciendo bien.

P ¿Se les está haciendo muy larga la segunda vuelta?

R Para nada, es una temporada en los que puedes disfrutar el momento como en pocas. Estamos puntuando, vamos primeros y la mayor parte de los aspectos que rodean al equipo son positivos. Tenemos la suerte de poder disfrutar de todo esto e ilusionarnos. Estoy seguro de que quedan cosas muy bonitas por delante.

P ¿Cómo le engañaron para fichar por un Segunda B?

R No me engañó nadie (ríe). Evidentemente no me planteaba jugar en esta categoría, más que nada porque contaba con opciones para jugar fuera de España y también con alguna oferta de Segunda. La realidad es que lo tenía casi todo planeado para salir fuera de la Liga española, pero apareció el Mallorca y me llamó la atención el interés que mostraron por mí€ No me arrepiento para nada de la decisión que tomé.

P ¿La familia juega un papel importante en estas decisiones?

R Es algo que se habla en casa. Pusimos todo en una balanza y la opción convencía a mi mujer y mis niños. Yo estoy contento y ellos también lo están, eso es algo importante para que pueda rendir lo mejor posible. Están encantados, nos hemos adaptado perfectamente, me siento valorado, importante y eso es bueno para que las cosas salgan.

P Venía de seis temporadas en Primera, ¿qué se agradece de esta categoría?

R Primera Divisón es como un mundo irreal, estás como en una burbuja donde te ponen todo muy fácil, te lo regalan todo. Aquí pisas de nuevo con la realidad, es otro mundo. Siempre he tenido los pies en el suelo, siempre he sido bastante humilde y aquí te topas con unos valores que ya no se llevan en los vestuarios de Primera. Hay mucho compañerismo, mucha humildad, todos miran por el bien colectivo y no por las individualidades, no hay esos egos y creo que todo esto va con mi forma de pensar y mi forma de ser.

P Vivió las dos caras de la moneda en su estreno con la elástica rojilla.

R Venía de estar unos meses parado y me costó volver a coger el ritmo, lo cierto es que no estaba muy bien físicamente, pero fui entrando poco a poco y adaptándome al grupo. Mi debut en Copa me dejó un sabor muy malo, me fui para casa fastidiado, pero el siguiente partido en casa pude arreglarlo con un gol de falta nada más saltar al terreno de juego. Las sensaciones fueran otras.

P Pedraza, Faurlín y Damià. ¿Qué le aportan cada uno?

R Son todos grandísimos jugadores. Damià tiene unas cualidades muy buenas y es un jugador muy joven; Faurlín tiene muchísima experiencia y ha jugado en categorías superiores y Pedraza hace un trabajo para el equipo enorme€ Creo que todos estamos capacitados para jugar y lo que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo, trabajar todos para que el míster tenga difícil su elección.

P Son muchos años de experiencia ya en el fútbol, ¿qué es lo mejor y lo peor que le ha dado?

R Recuerdo con mucho cariño mi debut en Primera y también mi primer gol en la máxima categoría, en San Mamés. El peor momento lo viví con la muerte de Miki Roque, compañero de vestuario que falleció después de muchos meses luchando contra un cáncer, fue un golpe muy duro.

P ¿Dónde se ve la temporada que viene?

R Me veo en Segunda División. Disfrutando y haciendo un buen año. Eso es lo que uno quiere, solo es un pensamiento, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Debemos tener los pies en el suelo y estoy seguro de que si seguimos haciendo las cosas así, obtendremos nuestra recompensa.

P ¿Uno piensa en colgar las botas?

R La verdad es que me veo bien. Quizás por la edad puedes pensar que me queda poco, pero a día de hoy me veo bastante bien físicamente. No me he planteado todavía poner una fecha para decir adiós. En el momento en el que no me encuentre bien o en el que los datos del GPS digan que ya no valgo, pues supongo que habrá llegado el momento, mientras tanto solo me queda disfrutar.