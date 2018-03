Moreno: "Es importante el punto contra un rival difícil"

"Hemos sumado un punto, lo que es importante. Queríamos los tres, pero cuando no puedes ganar es importante poder sumar". Estas fueron las primeras palabras de Vicente Moreno pocos minutos después de lograr el agónico empate, con un semblante relajado y aliviado.

El técnico mallorquinista considera que el rápido gol del Hércules, a los cuarenta segundos del segundo periodo, determinó el partido. "Se han encontrado con un gol a los 40 segundos. La segunda parte la ha determinado el gol. A ellos les ha dado confianza y nosotros hemos tenido unos minutos en que pudimos haberlo pagado. Al final logramos rehacernos". Lamentó el hecho de que el equipo, con los cambios realizados, jugara con uno menos por la lesión de Ndi, con problemas musculares. "Jugar media hora con un jugador menos nos ha perjudicado. El Hércules es un buen equipo y sabíamos que íbamos a tener dificultades. Han tenido una intensidad y agresividad muy alta y fuera de lo habitual. Al final empatamos e incluso pudimos haber ganado", afirmó.

Moreno reconoció que no está demasiado pendiente de lo que hacen los rivales. "Mirar lo que hacen los demas, si te ayudan mejor, pero debemos preocuparnos de nosotros. Debemos sumar de tres en tres porque nos facilitará las cosas. Esperemos que sea el domingo contra el Valencia Mestalla", dijo esperanzado.

El entrenador de Massanasa vio un partido igualado, pese al dominio general del Hércules, que se tradujo en dos postes de los locales en la primera parte: "Yo he visto un partido igualado. Ha costado llegar a las áreas. Somos dos equipos parecidos en muchísimas cosas. No es fácil ser superiores a ellos, y más en su campo. El equipo lo ha intentado al final a pesar de jugar con uno menos", comentó, de nuevo en referencia a los problemas musculares de Ndi, que le impidieron ayudar a sus compañeros pese a seguir en el terreno de juego.

Se le preguntó por el hecho de que el equipo se está acostumbrando a marcar en los últimos minutos, como ya ocurriera el pasado domingo contra el Formentera. "En la primera vuelta marcábamos al comienzo y el guión era mucho más fácil para nosotros. Marcar pronto te da confianza y ya tienes un resultado que defender. Pero si nos sirve para sumar, los goles valen exactamente igual en el minuto 1 que en el 90", dijo.

En cuanto al penalti no se salió de su guión habitual: "No lo he visto, pero ya sabéis que no hablo nunca de los árbitros", concluyó.