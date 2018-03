Lago evita de penalti otro fiasco del Mallorca ante el Hércules

Así ha logrado esta mañana elun punto de forma agónica, queNadie podría haber negado la justicia de la victoria del, que la saboreó hasta dos minutos del final. Ha sido cuando el árbitro se ha inventado un penalti sobre, que ha exagerado su caída entre dos defensores locales. Lago se ha hecho de inmediato con la peloto y, a lo, ha batido apara dar un punto a su equipo que sabe a gloria. Porque el partido estaba perdido. Por el poco tiempo que quedaba y, sobre todo, porque el equipo no ofrecía nada en ataque. Y porque si ha habido un equipo superior en el Rico Pérez de Alicante ese ha sido el Hércules, que ya en la primera parte ha merecido irse al descanso con ventaja ya que ha estrellado dos balones a la madera.ha aprovechado una pifia deLento, el central mallorquinista, que ha pasado la noche con fiebre, se ha dejado robar la cartera por el delantero herculano, que ha batido a placer a. La acción ha nacido de la banda izquierda, una calamidad con. Este ha dejado centrar a placer aa la olla, y allí estaba Moha para marcar con la inestimable colaboración de Raíllo Ya nadie duda de que el Mallorca atraviesa por una crisis de caballo. Ni el agónico empate de hoy lo disimula. Endeble en defensa e inofensivo en ataque, cualquier rival le hace daño. Tampoco el centro del campo. Ausente por sanción, Moreno ha apostado poren detrimento de Damià, parece que definitivamente perdido para la causa. El argentino ha vuelto a decepcionar. Lento en la transición del balón, se ha perdido en labores de contención. Todo esto se traduce en que la diferencia con respecto al segundo, el, se ha reducido a siete puntos a falta de siete jornadas. Lo que no hace tanto parecía un paseo militar, al conjunto de Moreno le espera un auténtico calvario para intentar retener la primera plaza, que le permitiría subir a la primera si supera la eliminatoria de campeones.El Mallorca ha afrontado el partido con las ideas claras. O eso parecía. Moreno ordenó una presión alta de la defensa que incomodaba al rival. Pero con el paso de los minutos el Hércules ha impuesto su dominio. Y ha encontrado un filón por la banda derecha, la izquierda del Mallorca. Salva Ruiz, sorprendente titular en detrimento del indiscutible, no ha podido nunca con Juli. Tampoco ha encontrado ayuda en James , una nulidad en ataque y en defensa. A los diez minutos de la segunda parte Moreno ha corregido su error dando entrada a, pero las cosas no han cambiado en exceso. Con el gol de ventaja, el Hércules ha jugado muy cómodo ante un Mallorca cada vez más nervioso con el paso de los minutos y ante su evidente inoperancia en ataque.A falta de veinte minutos Moreno ha dado entrada a, que al final ha resultado decisivo, por un, una jornada más nulo en ataque. Se le ha anulado un gol a los 25 minutos, en claro fuera de juego. El resto ha sido una lucha continua con los centrales del Hércules, que se han impuesto en la mayoría de las veces. Lago, todavía falto de forma, ha formado pareja atacante con, pero nada ha cambiado. Falcón, guardameta del Hércules, ha vivido una matinal de lo más tranquila. Solo ha sido exigido en un disparo de Bonilla , de falta, en el minuto 61. Muy poco para un equipo que aspira al ascenso. Hasta que ha llegado la acción que ha marcado el partido con la caída de Bustos en el área y el consiguiente penalti que ha provocado la ira de los jugadores locales y de la escasa afición que ha acudido al estadio.Al Mallorca se le ha olvidado jugar y, consecuentemente, ganar. No lo hace, y a duras penas solventa los partidos con empate. Y de forma agónica. Si el domingo pasado fue Sastre el que evitó la derrota prácticamente en el último minuto, hoy ha sido Lago. El equipo suma tres puntos de los últimos quince. Visto lo visto, el empate es bueno. Pero urge ganar ya.