Moreno: "No veo al Mallorca ansioso"

ha enviado una sus jugadores a pesar de la racha de dos puntos de los últimos doce en juego., ha asegurado en primera instancia antes de aclarar sus palabras tras empatar ante el Formentera. "Una semana después del partido me dejé llevar por lo fácil y. Podemos ganar, empatar o perder pero el equipo no juega con nervios", ha explicado esta mañana en la sala de prensa de Son Bibiloni en la previa del encuentro del domingo ante el Hércules.

El entrenador del Mallorca pide unidad a la afición en un momento tan importante de la temporada. "Si vamos todos de la mano será más fácil de llevar y tendremos más posibilidades de conseguir las cosas. Estamos preparados para afrontar todo lo que nos queda y todo lo que vendrá", ha dicho. El valenciano ha arrancado una sonrisa a los periodistas cuando ha sido preguntado sobre si esta campaña se está haciendo demasiado larga. "A vosotros -refiriéndose a los plumillas- se os está haciendo larga, porque yo no tengo prisa. Estamos en la situación que nos hubiera gustado estar desde el principio, no hay que acelerar nada", ha explicado. "Hay que seguir remando", ha dicho en un guiño al lema de la campaña de abonados de la entidad.

Moreno ha deslizado que no podrá contar los los tocados Aridai y José Ángel para el duelo en el Rico Pérez. "Tenemos a jugadores que han sufrido algún problema durante la semana y no es fácil que lleguen para este domingo, aunque tenemos el entrenamiento de mañana para terminar de valorar el estado de cada uno de ellos", ha señalado. Eso sí, se ha felicitado por recuperar a Raíllo, que regresará al equipo tras cumplir tres jornadas de sanción. "Celebramos tener a cuantos más jugadores disponibles mejor. Y en este caso, es una alegría tenerle de vuelta ya que que es un jugador importante para nosotros", ha apuntado.

Acerca de los alicantinos, que están a siete puntos de la promoción de ascenso, Moreno ha sido claro. "Es un club con mucha entidad, parecido a nosotros y duele a la vista verlo en esta categoría. Es un equipo importante y que tiene buenos jugadores. Tiene opciones de entrar en playoff y saldrá al cien por cien. Pero nosotros también tenemos que salir igual y a por la victoria", ha destacado.

El de Massanassa ha aplaudido la decisión del club de renovar al capitán Xisco Campos hasta junio de 2019. "Me alegro mucho por él y por el club. Se lo merece. Tener a alguien con sus valores en el vestuario es muy bueno", ha manifestado. Por último, Moreno no se ha sorprendido por las informaciones que proceden de medios británicos que apuntan que el lateral Joan Sastre está en la agenda del Tottenham y del Crystal Palace. "Es que si sigue esta progresión me la juego por él. Si fuera un club importante pensaría en él para incorporarle. Espero que siga concentrado y siga haciendo las cosas que le han llevado hasta aquí", ha concluido.