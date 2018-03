"No cabe duda de que el Mallorca será primero"

"No cabe duda de que el Mallorca será primero"

Un colchón reconfortante. Nerviosismo, desidia, rivales que ya le conocen... Muchas son las posibles causas que han llevado al equipo de Moreno a sumar solo dos de los últimos doce puntos. A pesar de ello, mantienen ocho con su máximo perseguidor, una diferencia que muchos tildan de inalcanzable en lo que resta de temporada

Tomás Gibert: "¿Qué nervios puede tener una plantilla que maneja un colchón de ocho puntos?"

Elatraviesa una crisis de juego y resultados que no le ha impedido mantener un colcón de ocho puntos con el segundo clasificado del grupo, el Elche. ¿Nerviosismo? ¿Falta de gol? ¿Desidia? Muchas son las razones que han posido llevar al equipo a sumar solo dos de los últimos doce puntos posibles.analizan para DIARIO de MALLORCA las posibles causas que han conducido a los bermellones a dicha situación. Pese al bache, todos coinciden en una misma idea: "No hay duda de que el equipo finalizará la temporada como primero de grupo".



Al entrenador de fútbol y comentarista de IB3 Tomás Gibert le preocupa el estado de ansiedad y nerviosismo que puede tener el equipo en esta fase final del campeonato: "No entiendo qué nervios pueden tener esos jugadores teniendo en cuenta el colchón de puntos que manejan con el segundo clasificado. Si ahora están nerviosos, ¿cómo van a afrontar la fase de ascenso? Vicente Moreno debe controlar ese aspecto. Hay que tener tranquilidad y preparar al jugador de cara al play-off". Gibert también señala a las importantes ausencias de las últimas semanas como posible causa del bajón que atraviesa el equipo. "Creo que la baja de Álex López se ha notado muchísimo en el equipo y Abdón no es precisamente un jugador que te marque veinte tantos por temporada. Aunque la pasada semana se vio una alineación que teóricamente será la que afronte los play-off, más allá de sustituir a Raíllo por José Ángel, todavía hay que recuperar el mejor estado de forma de Lago Junior, entonces veremos cuál es el verdadero nivel de esta plantilla", resalta el director del Torneo Santa Ponça Cup.

Pep Sansó: "Estoy seguro de que serán capaces de introducir más variantes dentro del campo"



Pep Sansó, director de la Escuela de Entrenadores de la FFIB, tiene claro cuál es el principal problema que ha llevado al conjunto bermellón a pinchar en sus cuatro últimos enfrentamientos: "Personalmente creo que el equipo tiene una forma de jugar muy clara y específica, con pocas variantes que vayan más allá de un posible cambio de hombres en una misma posición. La idea es una y hay poca innovación. Más de un equipo ha sabido leer al Mallorca y los ha contrarrestado dentro del terreno de juego. Estoy seguro de que Moreno le dará un giro a esta situación para poder tener más variantes dentro del campo". Pese a ello, Sansó ve muy pocas posibilidades de que "cualquier rival tenga el nivel suficiente como para poder alcanzar a los bermellones".

Joan Bibiloni: "Lo que pone nervioso de esta categoría es que ser líder no te asegura nada"



El exseleccionador balear de la sub'18, Joan Bibiloni, se muestra algo más optimista que el resto de sus compañeros. Bibiloni apunta al sistema que utiliza la categoría como principal causa de la crisis de juego y resultados que atraviesa el equipo: "Esta Segunda B es una categoría generadora de ansiedad. Provoca nerviosismo porque no sabes qué va a pasar. Ser líder no te asegura nada, lo único que quieren los equipos es que la temporada acabe rápido y, solo eso, ya es un generador de nerviosismo. Si durante diez años el acabar primero no te ha garantizado el ascenso, es normal que equipos como el Mallorca jueguen con esa inquietud pese al colchón de puntos que manejan". A pesar de todo, el comentarista de Radio Marca reconoce que "la plantilla tiene todas las posibilidades del mundo para acabar como líder del grupo".

Tolo Ramon: "La situación que atraviesa actualmente el equipo forma parte de la competición"



El técnico y estudioso del fútbol Tolo Ramon resta importancia al bache que atraviesan los pupilos de Vicente Moreno en las últimas semanas, una situación que tilda "de lo más normal a estas alturas de la temporada". "La situación que atraviesa actualmente el Mallorca forma parte de la competición, es evidente que el equipo está teniendo unos problemas que antes no tenía, pero de ahí a poder trasladarlos de aquí a dos meses es algo precipitado. Al conjunto bermellón se le está atragantando el gol, es ahí donde tiene más dificultades, pero no creo que exista un ápice de culpa por parte de los jugadores en lo que a su actitud se refiere. El último partido, por ejemplo, consiguen empatarlo gracias a la raza que muestran. El principal enemigo del Mallorca ahora mismo es el propio Mallorca, esa inquietud es lo que debe corregirse de aquí al final de temporada para poder afrontar los play-off con tranquilidad y garantías", resume el comentarista.

Raúl Pareja: "Es vital llegar al final de la temporada con la sensación de que eres un equipo fuerte"



"Se ha visto a un Mallorca con muchos problemas a la hora de generar y crear peligro y también de mantener la portería a cero, lo que pasa que eso coincide también con bajas muy sensibles". Con estas palabras analiza Raúl Pareja la situación que atraviesa actualmente su exequipo. El exfutbolista reconoce que las bajas por sanción de Álex López y Raíllo y las lesiones de Lago Junior y Ferran Giner han pasado factura al conjunto balear: "Para mí la pérdida de Raíllo, Álex López y Lago mermaron al equipo muchísimo, era la excusa comprensible, pero independientemente de eso, lo cierto es que el Mallorca ha tenido muchísimos problemas para mantener la portería a cero". Pareja tiene claro que el equipo debe afrontar estos últimos partidos con un "cambio de mentalidad" y sustentarse en la "veteranía" de alguno de sus jugadores. "Salva Sevilla, Xisco Campos, Raíllo, Manolo Reina o incluso Faurlín, pese a contar con pocos minutos, deben sacar sus galones para echarse al equipo a la espalda en momentos como estos. Son jugadores con sobrada experiencia y muy necesarios para dar tranquilidad al resto de compañeros. El Mallorca necesita un cambio de mentalidad, volver a sentirse grande, porque es vital llegar al final con la sensación de que eres muy fuerte", analiza Pareja.

Iván Campo: "Viene un calendario cargado de partidos complicados y el equipo debe reaccionar ahora"



Al exfutbolista de San Sebastián Ivan Campo, exdirector de relaciones externas del club, le preocupa el calendario que el equipo tiene por delante, con cinco encuentros fuera de casa ante complicados rivales como Hércules, Valencia Mestalla o Elche. "El Mallorca ha llevado durante toda la temporada un ritmo de competición muy elevado y esa presión de ganar también cansa. Físicamente se ve que los jugadores están bien, pero hay partidos en los que las cosas salen mejor y otros en los que todo sale mal. Ahora viene un calendario cargado de partidos complicados y coincide precisamente con el momento en el que el equipo debe reaccionar. El colchón de puntos que manejan con el segundo clasificado debería ser más que suficiente para no tener ningún problema, pero evidentemente tampoco pueden confiarse", reconoce el exjugador madridista.

Marcos Martín: "Inconscientemente, quizás los jugadores bermellones se han relajado un poco"



Marcos Martín, exjugador de Mallorca, Sevilla y Mérida, es uno de los más optimistas. El mallorquín insiste en reconocer la "fabulosa temporada" que ha realizado el equipo hasta el momento "con tres únicas derrotas en treinta partidos". "Es verdad que el equipo está atravesando una mala racha, pero eso no debe ensombrecer la fabulosa temporada que han realizado hasta el momento", asegura. "La situación que está atravesando actualmente el equipo es una suma de varios factores. Por una parte los equipos ya conocen mejor al Mallorca, parece que tengan controlados sus puntos débiles; además el conjunto rojillo llevaba una ventaja muy holgada e inconcientemente quizás los futbolistas se han relajado. Lo único claro es que un equipo que solo ha perdido tres partidos, lo que está haciendo es una gran temporada. El Mallorca debe obviar el ambiente pesimista que se ha instaurando en los últimos días", reconoce Marcos Martín.

Juan Luis Riado: "El Mallorca de hoy es lento y previsible, comete los mismos errores de la pasada campaña"



"El equipo está muy alejado del gol, la gente que participa en ataque está muy desacertada. El Mallorca no tiene un gran goleador en esta plantilla y por eso tiene un problema en ataque. En la primera vuelta fue muy agresivo e intenso, hoy no lo es. El equipo que dirige Vicente Moreno a día de hoy es lento y previsible, muy similar a lo que fue en años anteriores. El Mallorca ha bajado la intensidad y la agresividad y ninguno de los que participa en ataque está bien, así es muy difícil ganar". Juan Luis Riado no deja títere con cabeza. El exfutbolista bermellón, quien también vistió la elástica del Palencia y el Elche, señala a la falta de puntería como principal causa de los problemas del combinado balear. Pese a ello, reconoce que el colchón de puntos que maneja el equipo con el segundo clasificado le asegura "al 70 0 el 80% la primera plaza del grupo". "El Mallorca tendría que seguir estando muy mal durante varias jornadas para perder el liderato. Lo que tienen que hacer es volver a la senda de aquel equipo que se hizo ganador", zanjó.