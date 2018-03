Oportunidad para ratificar el liderato

El Mallorca tiene ante sí la oportunidad perfecta para ratificar el liderato. El conjunto bermellón afronta la trigésima jornada de la competición (12 horas / IB3 Tv) ante un equipo necesitado, el Formentera, y siendo conocedor ya de la derrota que sumó ayer su máximo perseguidor, el Villarreal B, ante el Valencia Mestalla. Un triunfo en Son Moix supondría un golpe sobre la mesa en la clasificación, logrando colocarse a once puntos del conjunto castellonense, a falta de solo ocho jornadas para finalizar el campeonato.

El equipo que dirige Vicente Moreno acumula tres semanas consecutivas sin conocer la victoria. El Formentera se presenta como la víctima perfecta para acabar con las dudas provocadas por los últimos resultados. Un punto de los últimos nueve posibles no es bagaje para ningún líder.

El conjunto pitiuso no les pondrá las cosas nada fáciles a los bermellones. Los de Juan Arsenal no pueden dejar escapar otro triunfo y buscarán dar la campanada para seguir soñando con la permanencia. Situados en la décimo séptima posición de la tabla, se encuentran a un solo punto de la zona de promoción. Un triunfo les permitiría salir de los puestos que marcan el descenso, por lo que seguro que en Son Moix sacarán todo su arsenal.

Para lograr el objetivo del triunfo, Vicente Moreno podrá volver a contar con Álex López en la zona ofensiva. El delantero catalán ha cumplido ya los cuatro partidos de sanción y regresa a un once con claras carencias en su faceta atacante. Abdón Prats volverá a contar con su mejor acompañante en la línea de gol, tras el pobre rendimiento ofrecido por Cedric durante el último mes.

Lo que parece más complicado es que Lago Junior salte en el once titular ante el Formentera. El extremo costamarfileño necesita minutos para coger confianza y dado que tampoco es necesario forzar su puesta a punto, lo lógico es que ceda su puesto a Aridai y Fran Gámez. En el centro del campo, Salva Sevilla vuelve a su posición favorita, tras el experimento del pasado domingo en la mediapunta y, junto a Marc Pedraza, se encargará de la distribución del juego. En la línea defensiva lo lógico es que José Ángel siga siendo el sustituto del sancionado Raíllo junto a Xisco Campos y que Bonilla regrese al once con Joan Sastre. Por su parte, el técnico del Formentera aterrizó ayer en la isla con 17 jugadores. La gran novedad en la lista es la del guardameta Lindhard, quien ya dispone de ficha para debutar en Son Moix. El manchego no podrá contar con las ya conocidas bajas de Fobi, Dailos, Omar y Bruno.