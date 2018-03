Moreno: "Espero un partido muy difícil contra el Formentera"

El entrenador del Real Mallorca Vicente Moreno calificó ayer de "muy difícil" el partido de mañana ante el Formentera en Son Moix. "Siempre que he tenido la posibilidad de hablar del Formentera lo he hecho bastante bien. Es un equipo que juega bastante bien, que dificulta. Espero un partido muy difícil. Tenemos que dar la mejor versión para tener opciones de ganar", apuntó ayer el técnico valenciano en Son Moix. "Durante toda la temporada, ya sea en casa o fuera, nuestros rivales tienen un plus de motivación", añadió.



También se refirió el de Massanasa a la vuelta de Álex López tras cumplir los cuatro partidos de sanción. "Parece que de cara a final de temporada tendremos opciones de elegir entre más jugadores. Ahora recuperamos a Àlex, es un jugador importante y esperemos que aporte el nivel alto que tiene porque el equipo lo necesitará".

El Mallorca afronta el partido ante el Formentera después de tres jornadas sin conocer el sabor de la victoria. Este dato no añade, según el técnico, más presión al equipo.

Valoró posteriormente la presencia en Palma del consejero Steve Nash, que presenciará el partido de mañana en Son Moix.



Nash tuvo palabras de elogio hacia Moreno. "Es un entrenador fantástico y el equipo está trabajando muy duro, con ambición y química. Queremos un club con estos valores, que se trabaje duro, con disciplina y química entre los jugadores. Se ha mejorado mucho con respecto al año pasado", se congratuló la exestrella de la NBA.