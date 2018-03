Vicente Moreno: "Espero un partido difícil ante el Formentera"

ha calificado deel partido del domingo ante el. "Siempre que he tenido la posibilidad de hablar del Formentera siempre lo he hecho bastante bien. Es un equipo que juega bastante bien, que dificulta. Espero un partido muy difícil. Tenemos que dar la mejor versión para tener opciones de ganar", ha apuntado el técnico valenciano esta mañana en Son Moix."Durante toda la temporada, ya sea en casa o fuera, nuestros rivales tienen un plus de motivación", ha añadido.

También se ha referido el de Massanasa a la vuelta de Álex López tras cumplir los cuatro partidos de sanción.

"Parece que de cara a final de temporada tendremos opciones de elegir entre más jugadores. Ahora recuperamos a Àlex, es un jugador importante y esperemos que aporte el nivel alto que tiene porque el equipo lo necesitará".

El Mallorca afronta el partido ante el Formentera después de tres jornadas sin conocer el sabor de la victoria. Este dato no añade, según el técnico, más presión al equipo.

"Nosotros necesitamos ganar siempre, en cualquier escenario. El domingo tenemos un partido complicado y tenemos ganas de ganarlo", ha dicho.

Ha valorado posteriormente la presencia en Palma del consejero Steve Nash, que presenciará el partido del domingo.

"Me siento muy valorado por el club y hoy, por ejemplo, está Steve Nash por aquí y nos traslada el buen trabajo que estamos haciendo. "Te resulta agradable hablar con él, sobre todo por lo que te puede trasladar a nivel competitivo, por lo que ha sido él como deportista. Lo que capto es que la gente está contenta con el equipo. Vamos bien, pero no hay nada definitivo, hay que hacer méritos. Lo que hace el equipo es muy complicado", ha subrayado, una frase que

repite cada vez que puede para poner en valor el sólido liderato del equipo.

"La afición ha estado todo el año con nosotros. Solo podemos trasladar nuestro agradecimiento. Tenemos que estar tranquilos y no tenemos que tener prisa de que pasen las semanas. Por mucho que queramos correr todo se jugará según las fechas previstas", ha añadido, para poner un punto de tranquilidad ante el final de temporada que se avecina.



Steve Nash, contento con el liderato del Mallorca

El accionista del Real Mallorca y exjugador de la NBA, Steve Nash, ha visitado esta mañana a la primera plantilla mallorquinista y ha entrenado con el filial bermellón. Nash se ha mostrado satisfecho por la temporada que está realizando el Mallorca, pero asegura que todavía queda trabajo por delante. "Obviamente estoy feliz por estar arriba en la clasificación, pero será difícil, una lucha para todos. Estamos en una buena posición pero hay que seguir trabajando duro en cada entrenamiento para hacer buenas actuaciones", afirma en unas declaraciones publicadas por el club.

Steve Nash también ha destacado el papel de Vicente Moreno. "Es un entrenador fantástico y el equipo está trabajando muy duro, con ambición y química. Queremos un club con estos valores, que se trabaje duro, con disciplina y química entre los jugadores. Se ha mejorado mucho con respecto al año pasado".