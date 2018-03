El Mallorca recupera a Lago

ha dejado entrever esta mañana quepara el trascendental encuentro del domingo, aunque da la impresión de que no tiene opciones de ser titular. "Ya lleva unas semanas entrenando bien y lógicamente necesitaba su tiempo para su propia confianza, pero le veo bien y tiene opciones de entrar en la lista", ha dicho en primera instancia. "Es un jugador que tiene mucho nivel, incluso me atrevería a decir que", ha comentado sobre el africano, queal sufrir en el duelo en Badalona una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda.

Eso sí, el entrenador del Mallorca ha reconocido que está pendiente de la evolución de Abdón y Ndi, con molestias musculares: "Tenemos jugadores con problemas, pero esperamos recuperarlos, aunque no estén al cien por cien".

Moreno ha negado que el duelo ante el filial amarillo, que está segundo en la tabla a ocho puntos de los bermellones, sea definitivo. "No es una final porque no habremos conseguido nada, no nos van a dar ningún trofeo. Es muy importante, pero no es el último partido. Si ganamos tendremos que seguir apretando porque no tendremos nada hecho y, si perdemos, también", ha comentado ante los periodistas.

El valenciano ha alabado al Villarreal B, su más directo perseguidor. "Tanto nosotros como ellos nos podemos adaptar a las circunstancias del partido. Ellos son un equipo con mucha capacidad en todos los sentidos, con velocidad y fuerza y te pueden hacer daño con espacio. Es un partido que tendrá mucha exigencia y si queremos ganar lo tendremos que hacer excepcionalmente bien".

El de Massanassa considera que, a pesar de los errores ante la portería contraria en las últimas jornadas, el Mallorca no tiene un problema de puntería. "Estamos en buenos números, hay que ver el equilibrio entre los que marcamos y los que recibimos", ha señalado antes de lanzar un mensaje a Cedric, que a pesar de las oportunidades se está mostrando desacertado. "Ya he hablado mucho de él, por mucha confianza que tenga yo en él, la confianza la tiene que tener él mismo. Es verdad que está teniendo un déficit, pero estoy seguro que el primero que está fastidiado es el propio Cedric", ha finalizado.