El mejor de los partidos posible

Salva Sevilla , el cerebro del centro del campo del Mallorca, considera la cita del próximo domingo ante el Villarreal B, segundo clasificado, como una gran oportunidad para acabar con las dudas que generó la derrota del pasado domingo ante el Ebro, la primera de la temporada en Son Moix. "Es el mejor de los partidos", aseguró ayer en rueda de prensa el centrocampista almeriense. "En el vestuario no tenemos ninguna duda e intentaremos demostrarlo este domingo. Estamos en la mejor de las situaciones. Considero que somos el equipo con más calidad de la categoría", aseveró.

El equipo de Vicente Moreno se ha tomado la derrota contra el Ebro como una lección de lo que no se tiene que volver a repetir. "Los errores de ese partido nos tienen que servir para aprender. No se puede ganar siempre, pero nunca tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Los últimos minutos estuvimos precipitados y muy nerviosos. Es una lección para recuperar nuestra tranquilidad en el juego", comentó el veterano futbolista. "La experiencia de todos los partidos nos indica que no hay rival fácil y que hemos perdido más puntos contra equipos de la parte baja de la clasificación. La semana pasada lo comprobamos con el Ebro, que además nos superó en casa", añadió.

El equipo muestra en las últimas jornadas una alarmante falta de gol. Se quedó a cero ante el Ebro, y contra el Cornellà marcó en el último minuto cuando el partido ya estaba sentenciado y sin apenas crear ocasiones. Por no remontarse a la pírrica victoria ante el Alcoyano, obtenida de penalti transformado por Bonilla. Pero Salva Sevilla considera que se trata de un momento pasajero. "Estaríamos preocupados si no creáramos ocasiones y nos costara llegar al área. Marcar goles siempre depende de rachas y confío en mis compañeros; tenemos jugadores importantes que seguro que encontrarán el gol pronto. Además, si hacemos la lectura positiva de todo esto, seguimos encajando muy pocos goles, que al final es aún más importante".

Por otro lado, a las nueve de esta mañana, el teniente de Alcalde de Urbanismo José Hila se reúne con el presidente de la Asocación de Copropietarios del Lluís Sitjar, Joan Aguiló, que acudirá acompañado del abogado de la asociación, Ramón Perpiñá, para intentar desatascar la problemática del derribado estadio e intentar llegar a un acuerdo sobre el precio de las acciones. Aguiló acude a la cita "a escuchar" y dispuesto a someter a juicio de la asamblea de Copropietarios la oferta que pueda realizar Hila esta mañana. Las posturas, en principio, están muy alejadas, y los copropietarios del Lluís Sitjar, que reúnen un 68 por ciento de las acciones de los títulos de propiedad, se presentan como un actor clave para intentar solucionar un coflicto que se arrastra desde hace muchos años.