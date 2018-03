Esprint final para salir del infierno

. Diez encuentros son los que restan para apuntalar la temporada. Pese a jugar con un abultado margen con respecto al segundo clasificado, elno puede relajarse en este esprint final. Finalizar la campaña en primera posición es el imperativo marcado por el club desde un inicio, la primera obligación.

Descuidar esa primera plaza en los diez partidos que quedan por delante provocarían un profundo sabor a fracaso. Ante sí se encuentran con un calendario plagado de trampas, de rivales que iniciaron la campaña con el mismo objetivo que los bermellones, pero que el tiempo ha colocado en su sitio. El conjunto de Vicente Moreno afronta esta última cabalgada inmerso en una mala dinámica, tras sufrir la primera derrota en Son Moix, la segunda consecutiva y la tercera de la temporada.

El Real Mallorca no puede conceder más favores a sus rivales. Hasta el momento Villarreal B y Elche no han sabido aprovechar los tropiezos del conjunto rojillo, pero en la recta final no malgastarán sus balas. Ocho puntos separan al conjunto balear del filial castellonense, diez de diferencia mantienen con el Elche. Pese al margen de error que maneja Vicente Moreno, resulta imprescindible llegar a los play-off cargados de moral, indemnes en lo que a posibles bajas o sanciones se refiere y con las pilas cargadas.

El conjunto bermellón debe afrontar fuera de casa seis de los diez encuentros que restan para finalizar la liga regular. Seis también de esos diez rivales son conjuntos de la parte alta de la tabla, entre los que se encuentran sus dos máximos perseguidores.

El Mallorca visitará en este tramo final de la competición imponentes estadios como el José Rico Pérez o el Martínez Valero. Afrontará complicadas duelos fuera de casa ante filiales peliagudos como el Villarreal B o el Valencia Mestalla y recibirá en Son Moix a equipos que se sienten igual o más cómodos jugando fuera de casa que en su campo, como el Formentera o el Lleida.

En poco más de dos meses el Mallorca habrá resuelto parte de la temporada, pero todavía quedará lo más importante, disputar los play-off de ascenso a Segunda División. Si el conjunto rojillo consigue poner fin a la mala racha de resultados que atraviesa, es probable que garantice la primera posición antes del final de curso, un aspecto que quizá no es tan positivo como muchos podrían pensar, aunque hay opiniones para todos los gustos. El grueso del plantel no debe perder el ritmo de competición. El cuerpo técnico está obligado a gestionar la plantilla para que esta llegue a su máximo nivel, conocer a sus jugadores para saber en qué momento pueden empezar el esprint final para llegar a la meta cargados de energía y crédito.