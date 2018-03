Un trámite (a priori)

. El rival no es de los que asustan, ni mucho menos. El Ebro lucha por alejarse de los puestos de descenso, ahora a tres puntos, después de haberse pasado la mayor parte del campeonato en una situación cómoda.

Sin embargo, el técnico Vicente Moreno ya se ha encargado de mandar el mensaje de que será un adversario complicado y que planteará más problemas de los que parece. Los aragoneses han ganado tres encuentros como visitante, aunque a ninguno de los equipos de arriba. En campos grandes y de hierba natural, los de Emilio Larraz han realizado muy buenas actuaciones, consiguiendo ganar en Valencia (1-2) y Alcoy (0-1), empatando en el feudo del Hércules (0-0) y del Sabadell (0-0). De ahí a que los bermellones estén obligados a no relajarse para volver a la senda del triunfo y llegar con más tranquilidad si cabe al duelo de la siguiente jornada ante el máximo, o quizá único rival por ser campeón, el Villarreal B. Pero eso será otra historia.

El preparador no podrá contar con los sancionados Álex López y Raíllo, pero respecto al duelo de la pasada jornada recupera a tres de sus referentes en el equipo, con el regreso de Joan Sastre, Salva Sevilla y Aridai. De ahí a que el Mallorca tenga la posibilidad de ser un equipo mucho más reconocible que el de Cornellà, que mostró su peor versión de la temporada. Con Manolo Reina en la portería, lo más lógico es que la defensa esté formada por Sastre y Bonilla en las laterales y Xisco Campos y José Ángel como centrales. El ex del Elche tiene una buena oportunidad para demostrar su valía en las próximas tres jornadas por la ausencia de Raíllo. En el centro del campo todo apunta a que Pedraza y Salva Sevilla serán los que lleven el timón del equipo, con Aridai y Bustos o Fran Gámez. James, con un virus estomacal, no ha entrenado en toda la semana, por lo que queda un hueco en la banda derecha que se disputan el ex del Nàstic y el ex del Atlético Saguntino, ambos llegados en el mercado invernal.

En ataque Abdón y Cedric serán los elegidos en una posición que en las últimas semanas ha sido cuestionada, a pesar de que el equipo es el cuarto más realizador de toda la Liga, con treinta y ocho tantos. El de Artà, que marcó ante el Cornellà en la pasada jornada cuando el duelo estaba sentenciado, aspira a elevar la cifra de nueve dianas que lleva hasta el momento, mientras que el nigeriano necesita marcar como el agua. Lleva un gol, el que anotó ante el Deportivo Aragón, pero la falta de puntería que ha demostrado en las últimas semanas le obligan a marcar después de ser señalado por un sector de la afición. "Marcará más goles", dijo convencido Moreno el viernes en la rueda de prensa. Este duelo ante el Ebro se antoja una sensacional ocasión para el canterano, que con el filial llegó a firmar diecisiete dianas en Segunda B. Lo que es seguro es que, de momento, no está aprovechando la ausencia de Álex López, indiscutible para el técnico.

El Mallorca ya tumbó al Ebro en la primera vuelta (0-2), pero el duelo de esta mañana será diferente porque los rojillos reciben a un adversario que esperará atrás, con las líneas muy juntas, y tratando de sorprender al contraataque y a balón parado. Sin embargo, los baleares deben ejercer de líder y darle una alegría a los aficionados.