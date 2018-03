Preocupado por las tarjetas

sabe que llueve sobre mojado sobre el enorme número de amonestaciones que ha visto su equipo en lo que se lleva de curso, aunque en su discurso autocrítico también dejó lugar a la reivindicación. ". Pero hay que mejorar estos aspectos porque hay que evitar tener expulsados y hay que ayudar al árbitro. Entiendo que se equivocan porque arbitrar es complicado, pero hay que evitar las tarjetas innecesarias", argumentó ayer el entrenador del Mallorca, durante su comparecencia en

La expulsión de Raíllo por protestar en la pasada jornada en Cornellà, que le ha costado tres partidos de sanción, unido al castigo a Álex López, que agredió a un rival antre el Llagostera y que debe estar cuatro encuentros en la grada, han dejado al Mallorca sin dos de sus referentes. "El jugador sabe que se ha equivocado en algunas protestas y en eso no puedes hacer mucho porque somos personas. Pero tenemos que evitar que se repita porque no queremos no poder contar con jugadores porque están sancionados", reflexionó.

El preparador confesó que no ha sido una semana igual que las demás tras el varapalo de la pasada jornada: "Cuando vienes de una derrota cuesta más dejar el partido atrás y ponerse a pensar en el próximo. Hemos intentado hacerlo poco a poco, aunque al principio cuesta. Tenemos que aceptar y convivir con la posibilidad de perder algún partido", señaló, aunque negó que vaya a tener consecuencias en el estado anímico de la plantilla. "Debemos hacer una lectura del partido objetiva y dejando el resultado a un lado. Pero tanto cuando ganamos como cuando perdemos, siempre hay detalles a mejorar", destacó. El valenciano, que recupera a Aridai, Joan Sastre y Salva Sevilla, que fueron baja en Cornellà, y que teme que James sea baja al padecer un virus estomacal, no descartó que Lago entre en la lista. "Poco a poco podrá entrar. Mañana -por hoy- veremos en el entreno si entra en la convocatoria y decidiremos si entra. Ya está mejor, entrena con los compañeros y poco a poco tiene que ir cogiendo la forma", comentó prudente.

Moreno no considera que el Mallorca tenga problemas de puntería. "Me preocupa no encajar goles, tenemos que tener un equilibrio y buscar la portería contraria", dijo en primera instancia antes de ser preguntado por los errores de Cedric ante la meta adversaria. "Tengo claro que es un jugador que está muy implicado, que querría estar con veinte goles porque es un buen delantero y quiere al Mallorca. Algo que tiene Cedric es que en Segunda B ha marcado goles y marcará más", comentó convencido.

El de Massanassa desconfía del Ebro, que lucha por evitar el descenso a Tercera División. "Es posiblemente uno de los equipos que mejor se adapta a los otros campos y que rinde mejor que en el suyo. Tiene un buen nivel y por ello esperamos un partido complicado, en el que deberemos hacer las cosas muy bien para ganar", comentó antes de negar que mire de reojo el duelo de dentro de dos semanas ante el Villarreal B, el gran perseguidor de los bermellones en la clasificación: "El Ebro es lo más importante. A partir del lunes ya pensaremos en lo otro".