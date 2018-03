Castigo máximo

Los futbolistas indiscutibles para Vicente Moreno ya saben lo que es quedarse en la grada por obligación. Estar sancionado es algo que puede pasar alguna vez durante una temporada, pero después de veintisiete jornadas llama la atención que el núcleo duro de la plantilla ya se ha perdido un partido por castigo, como mínimo. Lo que es seguro es que el Mallorca, que está cuajando una fabulosa temporada, al ser el brillante líder del grupo tercero, con nueve puntos de ventaja respecto al segundo, el Villarreal B, se podría haber ahorrado muchas de las tarjetas que ha visto hasta el momento.

Sorprende que un equipo que no destaca por su dureza en el juego, ni mucho menos, sea el segundo de toda la Liga, después del Valencia Mestalla, que haya visto más amonestaciones. Los bermellones han visto la friolera de noventa y seis amarillas y seis rojas, por lo que es inevitable que muchas de ellas hayan acarreado sanción.

El castigo de tres partidos a Raíllo, después de su evitable expulsión de la pasada jornada en Cornellà, es el último ejemplo. El técnico Vicente Moreno pierde a uno de sus referentes por, según el acta, haberle dicho al colegiado "Vaya jeta tienes". El cordobés ya ha pedido disculpas a sus compañeros por una situación que, con el partido perdido por 3-0 en el minuto 88, no debería haberse producido. El zaguero, que ya había cumplido un encuentro de sanción por acumulación de tarjetas, se perderá ahora los duelos ante el Ebro, Villarreal B y Formentera.

Otro caso que ha escocido especialmente entre el mallorquinismo es la absurda tarjeta roja que vio Álex López, en el duelo ante el Llagostera, por agredir a un rival sin balón y que le ha costado un castigo de cuatro encuentros. Es otro de los fijos en los esquemas de Moreno que también se debe quedar en la grada por una acción sin balón de por medio. El catalán, que lleva ocho goles, ya había cumplido otro partido de sanción, por lo que solo por este aspecto ya son cinco los encuentros en los que no se ha podido vestir.

Hay un dato que invita a la reflexión. No hay ni un solo partido en el que los rojillos no hayan sido apercibidos, al menos, en una ocasión. Y lo que desquicia al preparador, que ya ha deslizado que es algo que deben corregir lo antes posible, es que muchas de las tarjetas han sido por protestar al árbitro.

El lateral Joan Sastre, junto con el propio Raíllo, es el que ha sido amonestado en más ocasiones, con hasta diez amarillas y una roja, la que vio ante la Peña Deportiva en la segunda jornada de Liga. El de Porreres ya ha tenido que descansar en dos ocasiones por este asunto al cumplir el ciclo, tal y como sucedió en Cornellà el domingo. Además, hasta cuatro jugadores más, además de Álex López y Raíllo, han sido expulsados en lo que va de campeonato. En la jornada siete, Lago Junior vio la roja directa en el 89 tras "golpear a un contrario con su brazo en la cara y dilatar su salida del terreno de juego". En la trece, Abdón Prats fue expulsado por protestar desde el banquillo pocos minutos después de que fuera sustituido ya con una amarilla en su cuenta particular y en la veintitrés, Pedraza recibió la segunda amarilla por un salto fortuito con un adversario, amonestación que el Comité de Apelación se encargó de retirar posteriormente.

Todos ellos son futbolistas habituales en el once y con peso en el vestuario. Otros jugadores que no han sido expulsados pero que ya han cumplido ciclo son Javier Bonilla, Salva Sevilla y el capitán Xisco Campos. Y un caso que se da poco en el fútbol como es que el portero, Manolo Reina, también se haya visto obligado a no jugar por acumulación de tarjetas. El andaluz ya ha visto seis, aunque no haya visto la roja en ninguna ocasión. Por otra parte, Aridai, que llegó en el mercado invernal, Damià, Cedric y José Ángel, son otros jugadores que han tenido cierto protagonismo pero que todavía no han sido sancionados.