El Mallorca pierde tres partidos a Raíllo

El Comité de Competición sancionó ayer con tres partidos al jugador del Real Mallorca , Antonio Raíllo , tras ser expulsado el pasado domingo ante el Cornellà, encuentro en el que los bermellones cayeron por 3-0.

El futbolista cordobés vio la roja en el minuto 88 por dirigirse repetidamente al árbitro en los términos: "¡Vaya jeta tienes!". Por estas palabras, el andaluz se perderá dos encuentros, tal como estipula el Código Disciplinario.

A estos dos encuentros debe sumarse la amarilla que percibió el central unos instantes antes por "formular observaciones mostrando disconformidad" con una de las decisiones del colegiado, tarjeta con la que completa ciclo y suma otro encuentro a su sanción. Un contratiempo importante para el técnico Vicente Moreno, que perderá a uno de sus referentes ante el Ebro, Villarreal B y Formentera.

Las últimas expulsiones sufridas por el Real Mallorca, Álex López en Llagostera y Antonio Raíllo en Cornellà, han hecho al plantel bermellón reflexionar. Así lo admitió ayer José Ángel, central del equipo rojillo, quien reconoció contar con algunos compañeros algo "temperamentales" dentro del vestuario. "Creo que más que inocentes, lo que son es un poco temperamentales, que no pueden contenerse en ciertas circunstancias. Ellos saben perfectamente que no lo han hecho bien, que no han actuado de la mejor manera, y ya han pedido perdón al vestuario por ambas situaciones. El resto lo que tenemos que hacer es aprender de esas cosas. Estamos viendo que a la mínima reacción que tenemos en ese aspecto se nos están castigando bastante y los primeros perjudicados son ellos personalmente", aseguró el futbolista.

Pese a haber disputado más de 500 minutos en lo que va de temporada, José Ángel es uno de los pocos jugadores del plantel que no ha sido amonestado con ninguna tarjeta en lo que va de temporada, pese a ocupar posición en la zaga bermellona: "El hecho de no haber participado mucho puede ayudar a que no lleve ninguna tarjeta, pero es verdad que tampoco me considero un jugador tan temperamental o que pueda reaccionar de esa manera. Me considero más frío y seguramente es más difícil que puedan sacarme tarjetas por protestar ese tipo de acciones".

El futbolista salmantino aseguró que "ni cuerpo técnico ni directiva" han tratado el tema de las tarjetas de una forma especial, aunque admitió que ha sido objeto de conversación dentro del vestuario: "Ni el cuerpo técnico ni la directiva nos han dado un toque de atención sobre el tema de las tarjetas que vaya más allá de lo normal. Son acciones que todo el mundo sabe que no están bien hechas y eso es lo que se ha tratado con toda la naturalidad y normalidad del mundo. No ha pasado de ahí".

Con la baja de Raíllo, José Ángel cuenta con una nueva oportunidad de formar en el once titular del conjunto bermellón, al menos durante los próximos tres encuentros.