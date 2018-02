Bochorno en Cornellà

Damià, Cedric, Pedraza, James... Todos ellos saltaron ayer al terreno de juego, al menos eso refleja el acta arbitral en Cornellà. Algunos, incluso, disputaron los 90 minutos del encuentro, pese a quien le cueste creerlo.

El conjunto catalán desarboló al líder de la clasificación, el Real Mallorca, y se adjudicó una más que merecida victoria (3-1) en la vigésimo séptima jornada de la competición. Un gol del menorquín Pep Caballé en el 15, otro de Fito Miranda en el 69 y un último de Mujica en el 88 impusieron algo de justicia a lo visto sobre el terreno de juego.

La segunda derrota de la temporada trajo consigo la peor imagen del equipo y rescató, además, una serie de evidencias: El 'equipo B' no da la talla cuando se le necesita, Cedric no puede jugar ni un minuto más, Raíllo no ha conseguido madurar con la edad y el colchón de puntos que maneja el equipo con el segundo clasificado (nueve tras el empate cosechado ayer por el Villarreal) dota al equipo de una tranquilidad que ya quisieran muchos.

Las numerosas bajas obligaron a Vicente Moreno a echar mano de un guion improvisado. El técnico de Massanassa apostó por introducir en el centro de la defensa a José Ángel , desplazó a Xisco Campos al lateral diestro y adelantó a Fran Gámez, ayer titular, al territorio de Aridai. Damià Sabater regresó a la titularidad siete partidos después, arrebatándole el puesto a Faurlín.

Bustos volvió a presenciar el encuentro desde el banquillo, por segunda jornada consecutiva, y arriba Cedric formó en la delantera junto a Abdón Prats.

La primera parte del equipo rojillo fue un auténtico despropósito. Los bermellones saltaron al terreno de juego únicamente para hacer acto de presencia sobre el césped artificial del Municipal catalán. Incapaces de trabar dos jugadas consecutivas, se limitaron a frenar las internadas del rival con más apuros que acierto.

Al cuarto de hora el Cornellà se cansó de perdonar. Pep Caballé anotó el primer tanto de los locales en una acción de saque de banda. El tanto se vio sustentado por la incomprensible inoperancia de la defensa rojilla, incapaz de despejar el balón. Poco o nada más se vio en los primeros 45 minutos. Ni el guardameta local, Craviotto, ni Manolo Reina pasaron mayores apuros.

El debut en la titularidad de Fran Gámez fue seguramente el único aspecto positivo que se pudo extraer del encuentro. El de Sagunto lo intentó por banda, subió, centró, bajó y defendió, de lo poco que se salvó ayer, pero sus tímidos balones al área se toparon con la desgana de Cedric y la inoportunidad de Abdón.

El descanso no mejoró las cosas. El Cornellà, lejos de amedrentarse, saltó al terreno de juego a aumentar el resultado. En el 48 Pere y en el 51 León dispusieron de dos grandes ocasiones acalladas por un acertado Manolo Reina.

El partido pedía un cambio a gritos y Moreno respondió en el 61 de forma ofensiva: sentó a José Ángel e introdujo en la delantera a Dani Ndi. Pronto llegó el segundo tanto local. Animado por la pasividad de Raíllo, Fito Miranda sorprendió con un latigazo desde la derecha del ataque que dobló los guantes del cancerbero bermellón. La entrada de Faurlín y Salva Ruiz dieron verticalidad al equipo, pero el equipo rojillo empezó a pagar su nerviosismo.

A falta de dos minutos para el final, Mujica puso el definitivo 3 a 0. Antes de finalizar el encuentro el colegiado tuvo tiempo para expulsar a Raíllo quien, en el 89, se refirió a "la jeta" del árbitro demasiado cerca de él. Abdón, que jugó los 90 minutos, maquilló el resultado con un libre directo en el descuento.