Moreno: "El Cornellà ha sido mejor en los detalles"

El entrenador del Real Mallorca Vicente Moreno ha hecho un escaso ejercicio de autocrítica tras la clara derrota ante el Cornellà (3-1), que ha calificado de "algo duro de digerir", y ha resumido el partido diciendo que "se ha decidido por detalles". "El resultado determina mucho la lectura. En muchas cosas el partido ha sido igualado. El primer gol viene de un saque de banda que habíamos trabajado y hablado durante la semana. Tuvimos dos ocasiones claras, además del gol, la que tuvimos a bocajarro que podría haber supuesto el 2-1. En detalles han sido mejores y ha provocado que el resultado sea el que es. Hay que mirar en lo que podemos mejorar", ha señalado.

Moreno no ha querido justiticar la derrota en el campo, de césped artificial. "No es una excusa el campo. Cada uno tiene el campo que tiene. Ninguna superficie nos garantiza la victoria. En estas circunstancias, en los detalles, ellos han sido mejores. No porque ahora no juguemos más sobre césped artificial vamos a ganar todos los partidos, seguiremos teniendo dificultades", ha dicho.

Respecto a si los cambios han llegado tarde, Moreno no lo cree así: "No hemos salido mal al partido. Pronto nos encontramos con un gol en contra y condiciona. Hemos estado incómodos, igual que el rival. Pero han manejado mejor las cosas que nosotros y por eso han ganado. Si hubiéramos marcado 2-1 o no conceder donde hemos concedido, a lo mejor hablaríamos de otras cosas. Hay que felicitar al rival, que está haciendo una buena temporada, y pensar en el próximo partido porque a este le podemos sacar poco provecho", ha concluido.