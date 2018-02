Moreno: "La superficie nunca es excusa para no salir a ganar"

Los problemas se acumulan para Vicente Moreno. Al hándicap de disputar un nuevo partido sobre césped artificial ante el Cornellà, se suman las importantes bajas por sanción de Joan Sastre, Álex López y Salva Sevilla, una circunstancia a la que el técnico valenciano intenta encontrar su vertiente positiva: "No me alegro por los que no están, pero me alegro por los jugadores que van a tener la oportunidad de entrar".

Y es que Fran Gámez, Cedric, Faurlín o Damià tienen todos los números de formar en el once titular que el domingo saltará al terreno de juego. Nombres propios, los de estos jugadores, que esta mañana salieron a la palestra durante la rueda de prensa del preparador de Massanassa. Moreno se mostró muy cauteloso en sus palabras. "No voy a decir lo de Fran Gámez y diez más, ya me pillasteis un día y no voy a volver a caer. Se supone que es una buena oportunidad para él, pues juega en una de esas posiciones donde tenemos alguna baja. Evidentemente tiene muchas opciones de entrar, pero también tenemos otras alternativas", explicó el preparador bermellón.

"Alejandro (Faurlín) es también un jugador muy importante para nosotros, lo es ya a nivel personal en los entrenamientos, y lo será dentro del terreno de juego. No queremos precipitar las cosas por el momento, no sé si está para jugar 90 minutos, pero creo que es un jugador con el que por el momento hay que tener tranquilidad", ha remarcado Moreno.

El Mallorca se mide el domingo a las 12 del mediodía ante el cuarto clasificado de la tabla, un Cornellà que, según ha relatado el propio preparador del conjunto bermellón, "está haciendo las cosas muy bien durante estos últimos partidos". "Será un partido complicado ante un rival bueno de la categoría que está haciendo una gran temporada. Ahora mismo creo que está en un estado de forma importante, lo demostró en el último partido en casa ganándole al Villarreal con un resultado contundente y tendremos que hacer las cosas muy bien para tener opciones de ganar, con esa idea vamos", ha aseverado.

Cornellà será el último escenario de la temporada en el que el Mallorca disputará un encuentro sobre moqueta artificial, un hándicap que ha perjudicado al equipo a lo largo de la temporada, sumando solo 13 de 24 puntos posibles. "Jugar en césped artificial no garantiza nada, ni una cosa, ni la otra. Hemos sacado puntos en césped artificial, nos hemos dejado puntos en moqueta sintética y exactamente igual en la natural; no te garantiza absolutamente nada. Es verdad que para nosotros, por aquello de que no suele ser la superficie donde entrenamos, puede ser un hándicap, pero al final es la misma superficie para todos y no lo utilizaremos como excusa de cara al partido", ha definido el entrenador de 43 años.

Ya para acabar, Vicente Morenoha tenido unas palabras para Lago Junior, quien el pasado miércoles empezó a entrenar con normalidad junto al resto de la plantilla, tras la lesión que sufrió el pasado mes de diciembre: "Lago no tiene alta. Creo que la semana que viene posiblemente la tenga, pero eso ya es una cuestión más médica que otra cosa. Lo veo bastante bien, es cuestión de que él acabe de coger la confianza, de que se sienta seguro, de que a nivel médico nos den garantías de que está al 100% y entonces ya podremos contar con él", ha zanjado.