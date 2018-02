Vicente Moreno: "Mi aspiración es la misma que la de cualquier jugador, llegar a Primera División"

El pasado domingo cumplió 200 partidos como técnico. Se retiró a los 37 años como futbolista y ahora tiene 43, ni tan mal.

Tuve la suerte de retirarme como futbolista y automáticamente pasar a trabajar como técnico. Eso hace que siendo relativamente joven haya acumulando una bonita cifra de partidos, aunque espero que sea un número que pueda superar con creces. Es verdad que es un dato importante, pero si te fijas en entrenadores de nivel, normalmente doblan o triplican esta cifra, así que solo puede desear seguir sumando partidos y, a poder ser, haciéndolo en el Mallorca.

Ha dirigido equipos en Segunda B y Segunda. ¿Es más fácil para un técnico que para un jugador cambiar de categoría?

Tanto para unos como para otros creo que la aspiración es la misma, llegar a Primera División, pero eso es algo que hay que ganarse con trabajo. Estoy en una categoría que me gusta personalmente, pero tengo dos más por delante y ojalá pueda disfrutarlas. He tenido la posibilidad de trabajar en Segunda División y en la parcela técnica ya se nota un salto brutal. Si seguimos haciendo las cosas bien, espero que no tardemos mucho en tener esa oportunidad.

¿Se ve preparado para dirigir a un equipo en Primera?

En Tarragona tuve la fortuna de estar a punto de ascender, o el poco acierto de no conseguirlo, como se quiera mirar. Me imagino que, igual que noté un salto de Segunda B a Segunda, debe haberlo de Segunda a Primera. Como digo, la aspiración de todo profesional es trabajar en la máxima categoría, porque al final las horas que puedas dedicarle van a ser muy parecidas. Ahora mismo todo eso lo veo muy lejos y tampoco pierdo mucho tiempo pensando en ello.

Como técnico ascendió de Segunda B a Segunda y ese mismo año jugó los play-off para subir a Primera, ¿eso pasa una sola vez en la vida?

Espero que no (ríe). Al final cuando una trabaja e intenta provocar las cosas, siempre hay posibilidades de que ocurran. Lo pude vivir como jugador en el Xerez y como entrenador estuve muy cerca de conseguirlo. Si uno tiene la ilusión e intenta provocarlo, las cosas suceden.

¿Le enseña algo positivo disputar un play-off y perderlo?

La perspectiva del tiempo te ayuda a sacar cosas positivas de todo lo vivido. He tenido la suerte de haber podido afrontar ese tipo de situaciones. Son momentos que te enseñan y te mejoran como técnico y como persona. Son experiencias que cargas en la mochila y de las que puedes tirar si algún día tienes la oportunidad de volver a vivirlas. Jugaré con más armas y más herramientas siempre que me enfrente a este tipo de situaciones.

Tiene la suerte de contar con una plantilla experimentada en ese sentido.

No pierdo fuerzas en pensar en situaciones que todavía no se han dado. Me siento seguro con los jugadores que trabajan conmigo en el día a día durante la competición regular y eso debe ser lo que realmente me preocupe. Son muy profesionales y me dan la tranquilidad que necesito para afrontar este tipo de encuentros de la Liga, el resto por ahora me preocupa más bien poco.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del rendimiento de sus jugadores?

Es fácil ser ventajista ahora, pero no me ha sorprendido nada de lo que tengo. Desde un principio la idea del club es configurar una plantilla que nos dé seguridad y más sabiendo la responsabilidad que conlleva dirigir a un equipo como el Mallorca, esté en la categoría que esté. Creo que el club ha estado muy acertado en la elección de los jugadores, sabían en todo momento lo que traían.

Usted es muy exigente, pero en agosto hubiera firmado llevar diez puntos al segundo.

Evidentemente siempre hay un punto de mejora. Soy consciente de que se podrían haber obtenido mejores resultados, lo que pasa es que uno tiene los pies en la tierra y sabe de la dificultad que conlleva esta competición. Valoro mucho el trabajo que han hecho los futbolistas y seguramente es un escenario que hubiéramos firmado todos, pero esto no nos garantiza nada. Solo estaría tranquilo si quedaran nueve puntos en juego, pero quedan 36, así que no podemos bajar los brazos.

¿Ha mejorado la plantilla en el mercado de invierno?

Es bastante injusto hacer una comparativa porque cuando se abrió el mercado, los que estaban tenían al equipo como se encuentra actualmente. Sería menospreciar a los jugadores que han salido. Las dos lesiones que sufrimos bajaron un poco el nivel del equipo, pero siempre he dicho que estaba muy contento con lo que tenía. Eso no quita que pueda admitir que, cuando tomas una decisión, normalmente es para poder tener alternativas diferentes a lo que ya tenía.

¿Le ha faltado fichar otro 'nueve' en enero?

Somos los que estamos y estamos los que somos. ¿Que hay margen de mejora? Imagínate, estamos en Segunda B. Aunque si de algo estoy seguro es que no es nada fácil mejorar lo que tenemos actualmente. Para mí mis delanteros son los mejores en su posición, con eso lo digo todo. Creo que tenemos un buen equilibrio en los goles que hacemos y los que recibimos. Desde luego estaría mucho más tranquilo si cada semana anotáramos cuatro tantos, pero eso también nos hace estar siempre atentos a lo que puede pasar, hay que buscar el lado positivo de las cosas.

El Mallorca del principio contratacaba más que ahora.

Es posible. Desde un principio mi mensaje a los jugadores es que fueran capaces de manejar diferentes tipos de registros. Cambia nuestra posición en la tabla, cambia cómo nos ven los rivales. Todo ello hace que necesitemos manejar diferentes registros y creo que eso lo hacemos muy bien. Al principio los equipos quizás nos jugaban de una forma más atrevida, ahora bastante menos, eso nos obliga a adaptarnos.

¿Le ha tocado la lotería con los laterales?

Eso va un poco con la filosofía de juego del equipo. El perfil de estos jugadores es lo que queríamos para el equipo, eso sumado a que lo están haciendo muy bien, pues nos da ese rendimiento. Bonilla Sastre, Fran y Salva Ruiz son todos ellos de una categoría superior y, si no, tiempo al tiempo.

¿Cómo es su relación con Maheta Molango?

No hablamos cada día, pero siempre está muy pendiente de todo. Tanto él como Javi (Recio) le echan muchas horas a este club y, cuando ves que tus jefes le dedican tanto tiempo, pues tú no puedes ser menos (ríe). Eso, quieras o no, crea una cultura de trabajo. Una de las razones que me llevaron a venir aquí fue porque cuando me entrevisté con ellos me dejaron claro que tenía que ser yo quien viniera a este equipo, ya no pude negarme.

Cuando usted llegó la popularidad de Maheta Molango entre el mallorquinismo estaba por los suelos.

Tengo claro que los resultados determinan mucho la visión que la gente tiene de nosotros. Lo que tenemos que intentar es que eso no nos condicione. Lo que hay que hacer es trabajar y estar tranquilo con tu conciencia, normalmente, cuando haces esto, tienes muchas opciones de que las cosas salgan bien. Viendo cómo trabaja la gente en este club, la cantidad de horas que le echan, estoy convencido de que tienen que venir tiempos buenos.

Da la sensación de que a usted le gusta trabajar con presión.

Si has sido futbolista has convivido toda tu vida con eso y te gusta. De pequeño me formé en las categorías inferiores del Levante y el Valencia y ahí hay un chorro de jugadores a los que les tienes que ganar la partida para seguir creciendo. Una vez ya eres profesional, compites a diario por un puesto en el once. Al final vives continuamente bajo una exigencia y una relativa presión a la que te acostumbras. Eso es bueno siempre que la presión no te bloquee. A mí me empuja a seguir trabajando y quizás la necesite, sí.

¿Y si no se consigue el objetivo del ascenso?

No pienso en hipótesis que todavía no se han dado. Sería sufrir sin necesidad. Soy consciente de que en la vida puede pasar cualquier cosa, lo que intenta uno es trabajar para que el porcentaje de éxito sea el mayor. Si finalmente no se logra, ya sufriré cuando me toque, ahora no es el momento.

¿Qué porcentaje de esta plantilla es valida para jugar en Segunda División?

No quiero que se malinterpreten mis palabras, pero esta plantilla está hecha para competir en el grupo tercero de la Segunda B. Soy consciente de que la mayoría de jugadores son futbolistas que han jugado en categorías superiores, pero a día de hoy, tanto ellos como yo, somos de Segunda B.

Ha dicho estos días que se considera un 'friki' del fútbol. ¿Hasta qué punto llega esa locura?

Me encanta el fútbol, me gusta mucho mi trabajo y además no puedo vivir sin él. Ponedle el nombre que queráis a esta enfermedad: locura, frikismo... Porque todos me definen seguramente.

¿Cuántos partidos televisados puede llegar a ver a lo largo de una semana?

Normalmente siempre caen tres o cuatro partidos del rival al que nos enfrentamos el domingo. Nuestro partido de la semana anterior también suelo visionarlo y luego ya depende, hoy en día, como hay fútbol de lunes a domingo, prácticamente siempre hay algo que ver. Me gusta estar muy pendiente de la Segunda, porque es una categoría en la que me he movido durante mucho tiempo y luego ya soy algo más selectivo con partidos de Primera o Champions, depende del tiempo que tenga o de la trascendencia del encuentro.

Y los que no ve por televisión, los ve en persona.

Siempre que puedo me escapo para ver algún encuentro que se dispute cerca de donde jugamos. En este aspecto soy algo más selectivo, normalmente han de ser rivales a los que nos tenemos que enfrentar. Tanto a Recio como a Maheta les gusta ir a ver este tipo de encuentros y allá nos lanzamos. Esta semana, por desgracia, no hay nada que me cuadre, estaba por ir a ver al Reus, pero creo que no lo haré.

¿Alineación del Fuenlabrada?

No me la sé (ríe). A ver, conozco a los jugadores porque creo que es la obligación de todo entrenador. Bueno, la verdad es que igual sí te la podría decir, aunque han firmado ahora algunos futbolistas en el mercado invernal y quizás se me escape alguno, pero tampoco quiero que penséis que estoy pendiente de ellos en el día a día. Es probable que no haya visto ningún partido entero suyo esta temporada. Resúmenes claro que sí, pero más por ver a algún jugador que nos pudiera interesar que por hacer un seguimiento del equipo.

Le damos a elegir entre Fuenlabrada, Cartagena o Sporting B, ¿a quién prefiere?

Mi única preferencia ahora mismo es que el Mallorca gane el domingo. Sé que suena a tópico y que es cansino, pero no voy a decir algo que no siento.