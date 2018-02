El entrenador del Mallorca desconfía del Alcoyano: "Ha ganado a todos los de arriba"

Vicente Moreno advierte que el domingo no les visita un rival cualquiera. "Ha ganado a todos los de arriba y eso te explica cómo es este Alcoyano", ha asegurado esta mañana en la rueda de prensa celebrada en Son Moix. El entrenador del Mallorca desconfía de los alicantinos, que ocupan la octava posición en la clasificación y son, precisamente después de los bermellones, el mejor equipo a domicilio. "Ha sacado veintidós puntos fuera de su estadio y será complicado hacer que doblen las rodillas contra nosotros", ha recordado.

El adversario ha vencido en su visita al Villarreal B, Elche y Cornellà, que ocupan plazas de promoción de ascenso. "Tenemos que derrotar sus virtudes", ha subrayado antes de felicitarse por el nivel que han mostrado sus pupilos en los entrenamientos: "La semana ha sido fantástica, con buen ambiente y con mucha intensidad. Los jugadores están muy centrados en ganar al Alcoyano. El grupo es fiable y competitivo y así lo demuestra día a día. Además mantiene viva la ilusión por ganar cada partido".

Moreno no ha dado pistas acerca de su apuesta por cubrir la baja del sancionado Álex López, aunque ha desvelado tener claro lo que va a hacer ante la insistencia de los periodistas. "Cedric tiene posibilidades de jugar, además, desde el comienzo del campeonato ha hecho una gran labor y siempre está disponible dando la cara. Aunque también podemos acudir a muchas variables, el domingo lo veréis", ha dicho en primera instancia. Otra de las opciones que maneja es la de adelantar la posición de Salva Sevilla y dar entrada a Faurlín en el centro del campo. "Está disponible para poder jugar de inicio pero os lo mostraremos el domingo", ha dicho antes de descartar la titularidad de Dani Ndi, al que le falta ritmo de competición. "No está para jugar de inicio", ha puntualizado.

Sobre el elevado número de partidos de sanción que le ha caído a Álex López -cuatro-, tras ser expulsado en Llagostera, el valenciano ha preferido morderse la lengua. "No voy a entrar en eso, lo dejo para vosotros", ha dicho.

Por otra parte, Moreno ha mostrado su confianza en el portero Manolo Reina, implicado en el supuesto amaño Levante-Zaragoza y por el que la Fiscalía Anticorrupción pide dos años de cárcel y seis de inhabilitación junto a otros treinta y cinco futbolistas. "Manolo está tranquilo y tengo mucha confianza en él. No es un tema que me preocupa mucho porque simplemente le veo tranquilo", ha señalado. Acerca de si este pasunto puede afectar en su rendimiento, el preparador ha sido tajante: "Tiene experiencia y, como todas las personas, tienen problemas que hay que dejarlos de lado en casa para estar centrados en el trabajo. Son solo hipótesis y será la justicia que decida".