Moreno: "Nos preocupaba más no perder partidos que ganarlos"

"No me vuelvo a bañar nunca más, por ahí ya no me pilláis", aseguraba ayer entre risas Vicente Moreno. El técnico del Real Mallorca, quien en la previa del partido ante el Ontinyent sorprendió anunciando la titularidad de José Ángel, ayer no quiso desvelar ningún nombre para el once de su equipo ante el Llagostera. "Lo único que queda claro es que tengo variedad y posibilidades para elegir, partiendo desde la misma portería", zanjó el de Massanassa.

Mañana la entidad bermellona afronta ante el conjunto catalán la vigésimo quinta jornada de la competición, partido en el que los rojillos buscarán su cuarta victoria consecutiva. A Moreno no le tembló la voz a la hora de hablar sobre el bache que atravesó el equipo durante seis jornadas y reconoció que sus jugadores afrontaban los choques con una presión añadida. "Parecía que iba a ser un drama el día que llegara esa primera derrota, eso provocó que en muchos partidos estuviéramos más preocupados de no perder, que de ganar, lo que hizo que jugáramos en el alambre. Posiblemente tras la derrota ante la Peña Deportiva los jugadores se quitaron esa presión y se liberaron de esa obligación. Creo que el equipo ha vuelto a crecer y se ha retomado el ritmo del inicio de la temporada", describió.

En lo referente al encuentro ante el Llagostera, Moreno reconoció que espera "un partido muy parecido al que se vivió en Sagunto, con un campo incluso más pequeño y unas condiciones meteorológicas adversas para todos". "Llevan una racha importante de partidos sin perder y han mejorado bastante en los últimos tiempos. Es un club que ha merecido ganar más partidos de los que han sacado porque manejan muchos registros", descifró el entrenador del Mallorca.

Moreno dejó entrever la posible convocatoria de Alejandro Faurlín para el encuentro de este fin de semana, jugador procedente del Cruz Azul y que aterrizó en la isla "algo fuera de tono". "Ahora lo que necesita Faurlín son minutos, el trabajo que se podía hacer con él ya se ha hecho. A partir de ahora creo que podré contar con él para que pueda ir entrando en los partidos y a medida que vaya cogiendo minutos, será un jugador importante en la fase final de la competición", aseguró.

La principal novedad durante los entrenamientos del Mallorca a lo largo de la semana ha sido la del internacional camerunés Dani Ndi, futbolista que se encuentra a prueba en el conjunto mallorquín, a la espera de que la entidad bermellona decida sobre su futuro. "Ndi es un jugador que está a prueba unos días y tenemos todavía que valorarlo, es un poco precipitado decir cualquier cosa. Lo primero es tomar nosotros una decisión, luego decírselo a él y, si nos cuadra, pues ya veremos qué pasa. Debe ser el club quien determine qué pasará con este futbolista. Si está al nivel que creemos, seguramente podrá ayudarnos", reconoció el valenciano.

Ya para acabar, Moreno lanzó un mensaje a las incorporaciones realizadas por el club durante el mercado invernal, a quienes exige máximo rendimiento para entrar en el once: "Estos jugadores que han venido y los que pueden venir libres, lo único que van a hace es sumar y ayudar un poco a los que ya estaban, que para mí son los importantes".