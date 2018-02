Sastre da la victoria a un Mallorca ambicioso

Joan Sastre ha puesto las cosas en su sitio. Un golazo del latetal de Porreres en el minuto 65 ha desatascado un partido que debería haberse resuelto mucho antes, por juego, pero sobre todo por ocasiones, que las tuvo y muchas el Mallorca ante un Ontinyent que llegó en busca de un punto y, como suele ocurrir en estos casos, se fue de vacío. La jornada ha sido redonda para los intereses rojillos ya que el Villarreal B, segundo clasificado, ha perdido en su casa ante el Alcoyano, por lo que la diferencia ahora es de nueve puntos.



El Mallorca ha hecho méritos más que sobrados en la primera parte para irse al descanso con ventaja. Con una amplia ventaja. Porque ocasiones para batir a Álvaro Campos las ha tenido de todos los colores. Y la mayoría claras. Pero el balón ha sido caprichoso, y el tópico de que no ha querido entrar se ha traducido en su máxima expresión. El juego del equipo del Mallorca era fluído, pese a la numantina defensa del Ontinyent, muy ordenada, todos muy juntitos y disciplinados. Pero el equipo de Moreno ha encontrado un filón por la banda derecha. Sastre, el mejor del partido, ha sido esta mañana más extremo que lateral. Se ha cansado de poner centros al área, pero los rematadores estuvieron en ese primer periodo faltos de puntería.



Los aficionados que han acudido a Son Moix todavía deben estar preguntándose cómo no ha entrado el balón en la portería del conjunto valenciano en el minuto 24, en una triple ocasión a un escaso metro de la línea de gol que no aprovecharon, consecutivamente, José Ángel, Álex López y Abdón. Un minuto antes la tuvo el delantero de Artà, hiperactivo, como siempre pasado de revoluciones, como lo atestigua que a los ocho minutos ya viera una tarjeta amarilla que podría haberse ahorrado.





El Mallorca atacaba y atacaba, tanto que en alguna contra del Ontinyent casi le cuesta un disgusto. Al cuarto de hora Raúl pudo adelantar a su equipo de cabeza, y en el 27, de nuevoha reclamado penalti por una caída en el área ante Raíllo Parera , sustituto del sancionado Reina , estuvo inédito en este primer periodo. Pero en el segundo, a los ocho minutos, ha evitado que el rival se pusiera por delante al detener un remate de cabeza a bocajarro de Sascha. Solo por esta parada ya se merece un sobresaliente.El guion de la segunda parte ha sido idéntico al de la primera.El gol parecía que era cuestión de tiempo porque las ocasiones se seguían produciendo. Y ha llegado. Y en las botas del mejor futbolista sobre el terreno de juego. Sastre obtuvo premio a su perseverancia, a su insistencia en forma de remates, de centros, de subidas constantes por su banda derecha y por la izquierda. A ratos parecía el futolista total. La jugada del gol, en el minuto 65, ha nacido en las botas de James , que acababa de entrar por un discreto Bustos. Su centro lo ha recogido Pedraza que, con un toquecito suave, la ha dejado a Sastre. El lateral de Porreres no se lo ha pensado dos veces y, desde fuera del área, ha rematado con un disparo seco junto al poste derecho de Campos. El fútbol a veces es justo., pero el resultado ya no se movería. La verdad es que el Ontinyent ha inquietado poco y el marcador favorable no ha corrido peligro en ningún momento. Al final se ha producido una tangana que ha acabado con la expulsión de Anaba por una agresión sin balón a, tendido sobre el césped junto al banderín de córner. Y así se ha llegado al final de un buen partido. El Mallorca vuelve a la senda del triunfo, tercero consecutivo y aumenta su ventaja en el liderato.