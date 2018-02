Vicente Moreno no es de dar muchas pistas a sus rivales. El técnico del Real Mallorca apura hasta el último segundo para dar a conocer la lista de jugadores convocados, suele realizar al menos un entrenamiento a la semana a puerta cerrada y pocas veces revela a la prensa la posible titularidad de algún jugador.

Ayer, sin embargo, el preparador de Massanassa anunció por activa y por pasiva la presencia en el once ante el Ontinyent de José Ángel, "porque hizo un gran partido el otro día y es un premio para esos jugadores que no están entrando habitualmente".

Unas palabras, las del técnico valenciano, de las que quizás se arrepintió solo dos horas después, tras conocer la decisión del Comité de Apelación de retirar la segunda amarilla que vio Marc Pedraza ante el Atlético Saguntino. "José Ángel fue de los mejores futbolistas el pasado domingo en Sagunto, así que lo que sí puedo asegurar es que ante el Ontinyent jugarán José Ángel y diez más. ¿Si Xisco o Raíllo caerán? Eso ya no lo voy a contar. El puzzle ya no sé por dónde irá, demasiado os he contado", ironizó Moreno.

Teniendo en cuenta la sanción de Pedraza y con un Faurlín todavía "algo falto de ritmo", José Ángel podía ser una solución para el centro del campo, posición en la que el salmantino también puede ofrecer un alto rendimiento. Sin embargo Moreno no contaba con la decisión tomada por Apelación, por lo que ahora la titularidad del central puede quedar en entredicho. Quizás su buen partido ante el Saguntino le permita volver a la zaga, pero eso provocaría la suplencia de Xisco Campos o Raíllo, algo poco probable.

Quien seguro no podrá ya ayudar al equipo en el encuentro de mañana es Pol Roigé, futbolista bermellón que se ha marchado cedido al filial del Celta durante el presente mercado invernal. "Es verdad que Pol durante la primera parte de la temporada ha sido un jugador que prácticamente lo ha jugado todo, pero no ha acabado de rendir lo que esperábamos. Esos cambios de aire quizás le puedan ayudar a reencontrarse con su mejor nivel", resumió el valenciano, quien sí valoró positivamente las nuevas incorporaciones realizadas por el club: "Cuando haces algún fichaje la idea es apuntalar las posiciones en las que flojea algo el equipo. Tenemos a dos jugadores de nivel en cada posición, lo que hace que la exigencia entre ellos sea muy alta. Los jugadores deben ser conscientes de la dificultad que tienen para lograr entrar dentro de la convocatoria".

La dirección deportiva del club rastreó el mercado en busca de un refuerzo en la delantera, fichaje que finalmente no se produjo. Moreno admitió no estar preocupado por la falta de esa incorporación. "No he hablado nunca de que hiciera falta nada para el equipo. Los tres delanteros que tenemos son los mejores de la categoría con diferencia, por lo menos para mí. Traer por traer es tontería", aseguró el valenciano, quien bromeó con la posibilidad de traer algún futbolista sin ficha tras el cierre del mercado: "¿Si hay posibilidades de traer a un jugador en paro? Pues el tiempo dirá. Si mañana me vienen y me dicen: 'Mira, tenemos a Messi que está sin equipo', te aseguro que ya me las apañaré para hacerle un sitio, aunque lo tendrá difícil para jugar porque tenemos jugadores con mucho nivel".

Vicente Moreno también dedicó unas palabras a las dos últimos fichajes realizadas por el conjunto bermellón, Faurlín y Fran Gámez, el primero todavía con falta de ritmo y el segundo aterrizado en la isla hace menos de una semana: "Faurlín está mejor que hace diez días, pero aún le falta un poco para estar en su mejor nivel. Es un jugador de otra categoría y si no está para esta semana, será la siguiente o la otra, tampoco hay necesidad de forzar las cosas. En cuanto a Gámez, está para rendir desde el minuto uno. Es la primera vez que sale de casa y quizás necesita un poco más de cariño, pero aquí estaremos para darle abrazos, besos y todo lo que haga falta".

En lo que se refiere al Ontinyent, Moreno tildó al rival de este domingo como "un buen equipo, que juega mejor fuera de casa que dentro, un conjunto seguro que pondrá las cosas muy complicadas y que está haciendo las cosas muy bien".