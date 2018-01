Gámez firma hasta 2020 tras pasar el reconocimiento médico

Fran Gámez es desde ayer por la noche nuevo jugador del Real Mallorca de manera oficial después de que pasara satisfactoriamente el reconocimiento médico y se procediera al acto protocolario de la firma, que le liga a la entidad mallorquinista hasta junio de 2020. El jugador, por el que el Mallorca ha pagado doce mil euros al Atlético Saguntino, llega a la isla para disputar el puesto de lateral derecho a Joan Sastre, indiscutible dueño de esta plaza con actuaciones convincentes. Gámez, que se despidió entre lágrimas del Atlético Saguntino, equipo en el que era el capitán, dijo ayer a su llegada a Palma, en declaraciones a IB3, que no sabía nada antes del partido. "Después no me lo creía. El Mallorca tiene la obligación de subir porque es el mejor equipo de Segunda B".

Mientras, el Mallorca se va desprendiendo de jugadores para liberar fichas. Así, Rufo recala en el Badalona y Grima debe confirmar hoy su marcha al UCAM Murcia. Por su parte, Pol Roigé, que la pasada semana renovó hasta junio de 2020, jugará cedido en el Celta B, y coincidirá en Vigo con Álex Serrano, que también jugará en tierras gallegas. También Bryan Reyna, que ha alternado su presencia en el filial y en el primer equipo mallorquinista, jugará cedido en el Toledo en busca de los minutos que le han faltado en Son Moix. El club considera que el jugador, internacional peruano de 19 años, tiene una gran proyección y necesita salir en busca de minutos.

El Mallorca confía en cerrar la plantilla antes de que se cierre el plazo de fichajes, esta tarde a las 18 horas, con un nuevo delantero. Si finalmente llega, se podría buscar una salida a Cedric, que pasaría a ser el cuarto punta.