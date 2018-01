Moreno: "Faurlín aún tiene que ponerse a tono"

"Para que Faurlín tenga posibilidades de poder ayudarnos y rendir, calcularía que al menos harán falta diez o quince días". La última incorporación del Real Mallorca en este mercado invernal, Alejandro Faurlín, tendrá que esperar. El futbolista argentino, de 31 años, aterrizó en la isla el martes y, pese a haber entrenado con el resto de la plantilla a lo largo de toda la semana, "lleva tiempo sin jugar y necesita ponerse a tono", reconoció esta mañana el técnico del conjunto bermellón, Vicente Moreno.

El centrocampista del Cruz Azul y exjugador del Getafe, es el cuarto fichaje de la entidad rojilla en este mes de enero. Antes Álvaro Bustos, Salva Ruiz y Aridai Cabrera ya firmaron sus nuevos contratos con el conjunto mallorquín y dispusieron de sus primeros minutos vestidos de corto. El debut de Faurlín, sin embargo, parece que se hará esperar, al menos una semana: "Creo que el club ha hecho una muy buena incorporación. Es un jugador que tan siquiera pensábamos que podíamos tener oportunidad de incorporarlo. Lleva tiempo sin jugar y hay que, en primera instancia, ponerle a tono. Para que Faurlín tenga posibilidades de poder ayudarnos y rendir, calcularía que al menos harán falta diez o quince días, mínimo una semana. Estamos trabajando en él para que mejore y calculo que quizás la semana que viene pueda estar ya para ayudarnos".

La llegada de Faurlín, según ha confirmado en rueda de prensa Moreno, no debería ser un problema para Marc Pedraza, de quien destacó su gran labor en el centro del campo. "Estoy contentísimo con Marc, prácticamente lo ha jugado todo y conseguir eso en este equipo es muy difícil. Estoy muy contento con él, la única diferencia es que ahora, en el centro del campo, la competencia subirá". El técnico valenciano no descartó, tan siquiera, la posibilidad de cambiar el dibujo del equipo, para evitar sentar a alguno de los centrocampistas: "De momento creo que el sistema de dos en el centro del campo nos va bien. Ha habido algunos partidos en los que hemos cambiado algo el dibujo, jugando con tres por dentro, es una posibilidad que tenemos; incluso hemos trabajado con la opción de poder jugar algún partido con defensa de tres. Las alternativas las tenemos, pero creo que por ahora no tenemos la necesidad de ir cambiando el sistema constantemente".

Tras seis jornadas sin conocer la victoria, Moreno ha restado importancia al triunfo del pasado domingo ante el Atlético Baleares y ha asegurado haber vivido la semana con "total normalidad". El domingo se miden al Atlético Saguntino, quinto clasificado de la tabla, un rival que el entrenador valenciano considera "complicado". "Es un buen equipo, que se adapta a las circunstancias y que está haciendo una gran temporada. Es un club con opciones de estar en la parte alta de la tabla, de luchar por cosas importantes y que va creciendo año tras año. Será un partido muy complicado, primero por el rival que es, y segundo por el campo al que vamos. Estoy seguro que nos lo harán pasar mal".

Ya para acabar, Moreno, que se niega a tildar de "crisis" el bache que sufrió el equipo a lo largo de las últimas jornadas, también ha analizado los números de su equipo, en lo que a goles encajados se refiere: "Es verdad que en las últimas jornadas hemos recibido más goles de lo normal, aunque la intención es siempre recibir los menos posibles. Lo bueno, en realidad, es buscar un equilibrio entre no recibir goles y hacerlos. Si cada semana hacemos más goles de los que recibimos, no tengo ningún problema en recibir alguno que otro".