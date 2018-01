Bonilla: "Lo mínimo que debe tener este equipo son dos jugadores por puesto"

Bonilla advierte de la dificultad que conlleva ser líderes. El lateral izquierdo del Real Mallorca reconoce que, a la hora de jugar contra el primer clasificado, todos los equipos añaden una marcha más: "No sé qué pasa, pero parece que ante nosotros todos los equipos dan un plus y nos lo ponen muchísimo más difícil que al resto de rivales. Cuando juegas contra el líder siempre das algo más, me pasaba a mí el año pasado, y les pasa este año a ellos con nosotros".

De ahí que el futbolista soriano tema por el próximo encuentro en Sagunto. "Estoy seguro que nuestro próximo rival nos lo van a poner muy difícil, de eso no tengo duda, pero nosotros iremos a lo de siempre, ganar", explicó el rojillo ayer por la mañana en rueda de prensa.

Hoy por la mañana el Mallorca ha realizado su primer entrenamiento de la semana, tras disponer de dos días de descanso como premio a la victoria en el derbi. Alejandro Faurlín, cuarta incorporación del mercado invernal, ha realizado su primera sesión con el resto de compañeros. "He conocido ya a Faurlín. Se adaptará como lo han hecho el resto de compañeros, y con este grupo, seguro que es muy rápido. De momento, los tres jugadores que habían venido, se han adaptado a la perfección. Sin ir más lejos, Álvaro Bustos y Aridai han debutado y han metido gol", ha señalado el zaguero bermellón.

La llegada de Salva Ruiz, lateral zurdo de 22 años, refuerza dicha posición sobre el césped y, también, obliga a Bonilla a no perder el ritmo: "La competencia que puedan generar las nuevas incorporaciones es la mejor noticia. Yo creo que en un equipo así, lo mínimo es que debe haber dos jugadores por puesto, estaba Pierre, que es el del filial y no es lo mismo. Creo que en el primer equipo debe haber dos por puesto, y más en un equipo así, la competencia es buena".

Ya para acabar, Bonilla también ha opinado sobre las posibles salidas que se pueden producir durante el mercado de invierno. "Yo no me alegraría de no estar jugando, porque al final, si entrenas cada día, lo que quieres es jugar, pero también sabemos todos que juegan once y convocados solo pueden ir 18. Ojalá pudiera el míster poner a los 22 en un partido. Es evidente de que ellos querrán conocer su futuro cuanto antes, pero al final, al menos a mí, no me transmiten ningún nerviosismo", ha explicado el defensa.