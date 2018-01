Albert Riera anuncia su retirada del fútbol

Albert Riera ha anunciado esta mañana a través de las redes sociales que cuelga las botas. "El momento adecuado para decir ADIÓS como jugador. Gracias a los clubes y seguidores que han estado en este camino conmigo desde 2001 hasta hoy. Orgulloso y agradecido por la forma en que hemos estado juntos durante 17 años. ¡Ahora es el momento de mirar adelante e impaciente por mi nuevo paso!".



Con este mensaje, escrito en inglés, se ha despedido el manacorí, que abandona el fútbol a los 35 años después de una prolífica carrera que le ha llevado a jugar en el Mallorca, Girondins de Burdeos, Manchester City, Espanyol, Liverpool, Olympiakos, Udinese y Galatasaray, entre otros. Además, fue internacional en dieciséis ocasiones con la selección española, con la que marcó cuatro goles.





Right time to say BYE as a player. Thanks to the clubs and supporters that have been along this way with me from 2001 till today. Proud and thankful for the way we have been together during 17 years.

Now time to look forward and impatient for my new step!#thanks #football pic.twitter.com/hSX1wwa3ms