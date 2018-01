El derbi más rentable

La resaca que ha dejado el derbi evidencia que fue un espectáculo dentro del campo que despertó mucho interés fuera de él. El Mallorca tumbó al Atlético Baleares (3-2) en un partido con alternancia en el marcador, con momentos de tensión, con goles y, sobre todo, mucha pasión. Los tres puntos se quedaron en casa para mayor gloria de la mayoría de las 12.178 personas que se reunieron en Son Moix y que convirtieron el estadio en el escenario de una auténtica fiesta que, además, fue rentable para los bermellones.

La entidad vendió 3.948 entradas para este duelo inédito desde la temporada 1979/1980, una cifra que ha dejado en las arcas más de 60.000 euros. Novecientas de ellas se marcharon con destino Son Malferit ya que el Atlético Baleares pagó 13.500 euros para después revendérselas por el mismo precio, de quince euros, a sus abonados. El Mallorca se vio sorprendido por la cantidad de aficionados que el mismo domingo, pocos minutos antes de que empezara el encuentro, se acercaron hasta las taquillas para comprar una entrada. De hecho, durante la semana anunció que abriría dos pastillas más de las habituales para satisfacer la demanda, pero fue horas antes de que empezara el choque cuando se vieron obligados a destapar dos más. De ahí que la Tribuna de Sol mostrara un aspecto que recordaba a etapas no tan lejanas de Primera por el número de asientos ocupados. Incluso el club dio la cifra oficial, nada más empezar el encuentro, de 11.354 espectadores en Son Moix, un número que se vio obligado ayer a rectificar hasta alcanzar la definitiva de 12.178. Eso se debe a que con el partido iniciado siguió accediendo gente al estadio, algo que no es nada habitual que suceda.

Hay un dato a tener en cuenta para entender el interés que despertó el derbi. El Mallorca dio orden de no repartir invitaciones para no perjudicar a sus abonados. En la pasada temporada, con el equipo luchando por evitar un descenso que sí llegó, se registraron algunas entradas con más de doce mil personas, pero muchas de ellas accedían al estadio sin pagar al aprovecharse de invitaciones que el club daba a sus socios para que invitara a un familiar o amigo. No obstante, en el caso del derbi la entidad apostó por premiar a sus fieles desde el verano y obligar a que el resto de hinchas tuvieran que pagar para asistir al encuentro, una circunstancia que también ha supuesto un buen pellizco para el Mallorca.

Sin embargo, no todos sus abonados acudieron a Son Moix para disfrutar del derbi. De los nueve mil que tiene, un total de 8.230 pasaron su carnet por el torno, aunque en este número hay que incluir los más de cien periodistas y representantes de los medios de comunicación acreditados, un número más propio de la Liga de Campeones que de Segunda B, y los compromisos de los patrocinadores de la institución. Eso se traduce en que cerca de mil socios se quedaron en casa a pesar de tener el acceso gratuito al campo.

Lo que sorprende son los datos de audiencia del encuentro, retransmitido en directo por IB3 Televisió y que fue sensiblemente inferior al duelo de la primera vuelta. El partido registró un 14,2 por ciento de 'share', con una media de espectadores de 21.000 durante todo el encuentro. Además, fueron 44.000 los que en algún momento conectaron con la Autonómica para seguir el desarrollo del derbi.

En el choque en Son Malferit el 'share' se disparó hasta el 24,9 por ciento con una media de 63.000 televidentes. Y 143.000 personas, casi cien mil más que el domingo, tuvieron el partido en sus pantallas. Eso sí, se disputó el sábado 2 de septiembre por la tarde, cuando normalmente hay más personas viendo la televisión que en domingo por la mañana.

Pero a pesar de estos discretos resultados de audiencia, en las redes sociales el Mallorca tuvo un enorme seguimiento ya que según la cuenta 'Deporfinanzas', el club tuvo 2.187 menciones el domingo, muy por encima del resto de clubes de Segunda B, incluido el Atlético Baleares, y solo superado por el Lugo, con 3.225, en Segunda. Ni siquiera entidades con tanta masa social como el Sporting, Oviedo, Zaragoza, Córdoba, Osasuna o Tenerife tuvieron más referencias que los bermellones. Un ejemplo más de que este Mallorca interesa mucho, incluso en la tercera categoría del fútbol español.