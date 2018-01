Duelo entre vecinos

Los porteros del derbi. Solo se han enfrentado en el partido de la primera vuelta a pesar de la enorme experiencia que atesoran en sus respectivas carreras deportivas. El guardameta del Real Mallorca y del Atlético Baleares aseguran que en un derbi es "indiferente" la enorme diferencia entre los dos equipos en la clasificación. "Ni nosotros vamos a ser campeones si ganamos ni ellos van a bajar", afirma el bermellón

"Nunca nos habíamos enfrentado hasta el partido de la primera vuelta. Manolo Reina siempre ha estado en Segunda y yo casi siempre en Segunda B", recuerda con humildad el portero del Atlético Baleares Oinatz Aulestia (Ondarroa,1981). El meta blanquiazul y el del Real Mallorca, vecinos de la zona del Portitxol de Palma, se enfrentarán este domingo en un derbi que no consideran trascendental. "Es que no deja de ser un partido más, independientemente de que ganemos o no porque ni nosotros vamos a ser campeones y ni ellos, si pierden, van a descender. Es un partido bonito, pero no marcará el año", reflexiona Reina (Villanueva del Trabuco, 1985).

Los bermellones afrontan el duelo después de perder su primer partido en todo el curso, el pasado domingo ante la Peña Deportiva (2-1), y haber empatado los cinco anteriores. "No diría que es el momento más complicado, aunque es verdad que es el peor. Pero es que lo que era complicado era mantener esa línea, con unos números increíbles y en algún momento nos tenía que dar el bajón. Nos ha pasado contra los equipos de abajo y tenemos que pensar por qué ha pasado. Lo que tenemos que hacer es que esta mala racha sea lo más corta posible", comenta concienciado.

Aulestia sonríe cuando escucha que el Mallorca está en crisis. "No le llamaría así. Ellos están cumpliendo con el objetivo, son primeros en la clasificación y le llevan cuatro puntos al segundo. Estos baches son normales en todos los equipos", explica a DIARIO de MALLORCA.

El bermellón asegura que la enorme diferencia en la clasificación respecto al Atlético Baleares, que ocupa puestos en la promoción de descenso, no se va a notar sobre el césped. "Es indiferente el momento en el que lleguen los equipos, da igual si están bien o mal porque todos los jugadores se activan. Son partidos especiales por la afición y por lo que significa para el club, pero tenemos que fijarnos en nosotros, apretarnos unos a otros y madurar el partido poco a poco. En nuestro campo y delante de nuestra afición nos tiene que ayudar. Ellos siempre nos dan ese plus", argumenta.

El guardián de la portería de Son Malferit, por su parte, no esconde su ilusión por afrontar este duelo. "Todos queremos jugar partidos como estos, con mucha ambiente y rivalidad. Está claro que no es un partido más", confiesa antes de reconocer que compañeros como Fullana y Guasp, entre otros, les transmiten la importancia del choque. "Los mallorquines nos lo cuentan. Al final somos futbolistas para jugar partidos así, con tanta afición y presión. Vamos a un campo grande, con mucha gente, va a haber mucho ambiente y sabemos que nuestra afición va a estar allí y tampoco nos va a fallar", subraya.

La victoria ante el Formentera del pasado domingo (1-0) ha elevado la autoestima del Atlético Baleares. "Ojalá cambie la dinámica con este triunfo. Llevábamos mucho sin ganar y la semana se afronta de diferente manera, nos hemos quitado ese peso de encima y la semana está siendo tranquila y con más confianza", admite.

Reina considera que doblegar a los blanquiazules sería fundamental para enderezar el rumbo tras seis encuentros sin vencer. "Ganar un derbi te da ese empujón y va a ser un punto de inflexión. Pero todavía queda mucho, no tenemos que pensar en el play-off porque queda la segunda vuelta. Va a ser un año complicado, hay que seguir en esta línea", destaca

El andaluz esboza una sonrisa cuando es preguntado por un resultado. "Con un 1-0 en el último minuto y de penalti me conformo". Aulestia, en cambio, apuesta por una victoria más amplia. "Un 0-2 iría bien", concluye entre risas. De sus paradas también depende el resultado.