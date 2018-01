El derbi levanta el telón

"Yo no tengo ningún problema en invitarle el sábado al entrenamiento, pues no lo hacemos a puerta cerrada", aseguraba Horacio Melgarejo. "Hombre, el sábado no, pero si quiere el viernes – cuando el conjunto blanquiazul trabaja la estrategia-, sí que me paso", respondía entre risas Vicente Moreno.

El derbi ya ha empezado. Los dos técnicos y los dos capitanes de Real Mallorca y Atlético Baleares se citaron ayer por la mañana en la previa del importante encuentro que se disputa el próximo domingo en Son Moix. La casa de apuestas deportivas Betpoint, patrocinadora de ambos clubes, reunió a los cuatro protagonistas en un acto distendido en el que todos coincidieron en una misma idea: "Aquí da igual las dinámicas, un derbi es un derbi".

Vicente Moreno, Horacio Melgarejo, Xisco Campos y Francesc Fullana atendieron a los medios de comunicación en una semana que, como todos aseguraron, "siempre se vive de una forma un tanto especial". "Por casualidades del fútbol y de la vida llegamos al encuentro tras la primera derrota de la temporada. Justamente en la semana antes del derbi. No creo que ese resultado vaya a determinar absolutamente nada. En este tipo de encuentros, el hecho de cómo llegues importa más bien poco", analizó el técnico bermellón.

"Afrontamos el derbi con mucha ilusión, sabemos que la afición balearica lleva muchos años esperando este partido y todos los jugadores están muy motivados. La gente, desde la victoria ante el Formentera, está empujando mucho, y la verdad es que tenemos muchas ganas de sacar esa sangre de Son Gotleu", aseguró Melgarejo.

Antes de atender a los periodistas, un futbolín al mejor de tres, centró todas las miradas. "Ostras míster, defiende también arriba, que no puedo hacer yo todo el trabajo", le recriminaba un motivado Fullana a su entrenador. "Esto ya no lo remontan", se decían Xisco Campos y Moreno con 2 a 0 en el marcador.

"Tras la victoria ante el Formentera, afrontamos el derbi de otra forma y con la clara intención de disfrutarlo. Los detalles son lo que marcan estos encuentros, será sin duda un partido diferente", matizó el preparador blanquiazul. "La semana ha sido algo distinta, por ejemplo hemos optado por hacer más entrenamientos a puerta cerrada, por aquello de ser vecinos y evitar posibles tentaciones, tanto de un lado como del otro", resaltó por su parte el valenciano.

Moreno, quien ya sabe lo que significa dirigir un derbi, fue cuestionado sobre la nueva incorporación de su equipo, Aridai Cabrera, quien ayer realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes del de Massanassa. "Estamos muy contentos con su llegada. Es un futbolista que viene de jugar habitualmente en el equipo donde estaba, un jugador con ritmo que creo que nos aportará cosas positivas y que va a ayudar a que haya más competencia. Por ahora solo ha entrenado un día, tenemos aún dos sesiones más, aunque seguramente no juegue el domingo...", señaló el valenciano, mirando a Melgarejo por el rabillo del ojo, con la clara intención de jugarle al despiste. "¿Seguro?", respondió el argentino entre risas.

A día de hoy, al Atlético Baleares le quedan menos de un centenar de entradas para cubrir su cupo en Son Moix. Por su parte, el Mallorca ha vendido 1.400, por lo que esta semana se ha visto obligado a abrir dos nuevas pastillas en la Grada Sol.

"Tengo entendido que va a haber una entrada buena, así que cuanta más gente haya, sin duda que mejor. Es bonito y bueno para todos que haya un ambiente de fútbol positivo y creo que lo va a haber. Es verdad que tenemos un estadio muy grande y es difícil que vaya a estar lleno, pero cuanta más gente, mucho mejor. Si podemos cerrar la fiesta con una victoria del Mallorca, ya ni te digo", resaltó el bermellón.

"Mis futbolistas están preparados para jugar en césped natural, en artificial, en campos pequeños, grandes? Durante la primera vuelta hicieron muy buenos partidos en campos de césped natural y campos grandes y no creo que sea algo que nos vaya a influenciar", resaltó por su parte Melgarejo.

Y como las circunstancias obligaban, fueron cuestionados acerca del resultado por el que apostarían para el enfrentamiento del domingo. "Nosotros lo de apostar lo tenemos totalmente prohibido, está hasta penado por ley para jugadores y entrenadores", intentó esquivar Moreno. "Cien euros al 1-3", le cortó Melgarejo, que le instó a responder: "Va, mójate". "No, no, yo no. Cualquier resultado que sea favorable para nosotros lo doy por bueno. Me conformo con cualquier marcador con el que nos llevemos la victoria", zanjó el bermellón.