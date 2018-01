El derbi en 10 claves

Llegan al partido del domingo con sensaciones opuestas. El Mallorca busca su primera victoria en dos meses y el Atlético Baleares acude a la gran cita tras sumar su primer triunfo en los últimos diez encuentros. Casi cuarenta años después, Mallorca y Atlético Baleares se ven las caras en el feudo mallorquinista. El partido de la primera vuelta acabó en empate sin goles en un partido soso, con muy pocas cosas que explicar. Los aficionados de uno y otro equipo esperan que el domingo, en Son Moix, se vea un espectáculo muy diferente. Será la mejor señal. Estas son algunas de las claves del partido más esperado.

01 EL ESTADO ANÍMICO

El Mallorca llega en horas bajas pese a su liderato

El Mallorca y el Atlético Baleares afrontan el derbi del domingo con sensaciones anímicas muy diferentes. El equipo de Moreno necesita una victoria ya para romper la maldición en que se están convirtiendo los dos últimos meses, en los que no conoce la victoria. El domingo en Eivissa llegó la primera derrota después de cinco empates consecutivos. En el caso de no ganar, el Villarreal B se puede poner a tiro del Mallorca. Por su parte, el Atlético Baleares llega con moral tras obtener ante el Formentera su primera victoria en los últimos diez partidos. Sigue sin jugar bien, pero el triunfo es un importante punto de partida para que se le dé la vuelta a la tortilla y empiece a escalar posiciones en la clasificación.

02 LA AUSENCIA DE ABDÓN

El delantero de Artà no jugará por sanción

Aunque el punta mallorquinista acumule varios partidos sin ver portería, su ausencia es importante para Moreno. Su entrega y su pelea constante con las defensas rivales se puede echar en falta en un partido que se presume muy disputado desde el pitido inicial. Abdón Prats suma siete goles y, junto a Álex López y Lago Junior, lesionado por una larga temporada, es el máximo artillero. La llegada de Ariday Cabrera frena algo los efectos de la ausencia de Abdón, pese a todo, un hombre importante en los esquemas de su entrenador.

03 EL PESO DE LA HISTORIA

El Mallorca parte como indiscutible favorito

Por historia no hay color. El Mallorca es el indiscutible favorito a la victoria en el derbi del domingo. Pero precisamente porque se trata de un derbi, la historia cuenta muy poco en este tipo de partidos porque se puede dar cualquier resultado. El club de Son Moix está viviendo uno de los momentos más bajos de su reciente historia, jalonada con un sinfín de temporadas meritorias, en Primera, campeón de Copa del Rey, finalista de la Recopa y con participación en la Liga de Campeones. Tras varias temporadas en Segunda, la pasada tocó fondo con el descenso a Segunda B. Por su historia, el único objetivo debe ser el ascenso. Diferente es la situación del Atlético Baleares, mucho más modesto pero que empezó el curso con ambiciones de meterse en el play off de ascenso. Los blanquiazules nunca han ganado en el feudo del Mallorca en las dieciocho veces que se han enfrentado a lo largo de su historia. Pero ya dicen que siempre hay una primera vez para todo.

04 EL ESTADIO

El factor campo no es decisivo en el Mallorca

Desde el 19 de noviembre, fecha en que se impuso 2-0 al Elche, el Mallorca no ha vuelto a ganar ni un partido, ni en su estadio ni fuera. Se ha quedado sin pilas el equipo de Moreno y con la pólvora mojada. Dos empates sin goles, ante Sabadell y Peralada, y otro a dos, contra el Deportivo Aragón, es el balance de los últimos tres partidos disputados en Son Moix. El Atlético Baleares debe aprovechar el evidente estado de ansiedad en el que se encuentra su rival. Los equipos que visitan Son Moix se sienten cómodos. Un césped de lujo, un terreno de juego amplio e ideal para jugar a fútbol y un estadio en el que el público local anima, pero sin meter presión al equipo visitante. Estas son las bazas que intentará aprovechar el Atlético Baleares.



05 LOS REFUERZOS

Tienen abiertas las puertas de la titularidad

El mal momento por el que atraviesan ambos equipos abre las puertas de la titularidad a la mayoría de refuerzos tanto del Mallorca como del Atlético Baleares. Se da por segura la presencia en el once inicial de Álvaro Bustos, autor del gol rojillo en Santa Eulària, que al final no sirvió para nada, y tiene muchos números de jugar el último fichaje, Ariday Cabrera, por la baja por sanción de Abdón. Más difícil lo tiene Salva Ruiz. Por el Baleares, Hugo Díaz y Canario se han convertido en indiscutibles para Melgarejo y liderarán la línea de ataque blanquiazul en el estadio de Son Moix.



06 LAS AFICIONES

Jugarán un papel importante

Las aficiones de ambos equipos pueden jugar un papel importante en el partido del domingo. El Mallorca confía en que Son Moix registre la mejor entrada de la temporada y que, aparte del público no habitual que pueda venir, respondan la mayoría de los diez mil abonados con que cuenta el club. Por su parte, en el Atlético Baleares han retirado las entradas, hasta ayer, 750 aficionados, que seguro que se dejarán sentir. Las aficiones de ambos equipos jugarán sin duda un papel trascendental para dar color a un partido que está sobrado de alicientes. Pese al mal momento, el Mallorca sigue en lo más alto de la tabla, y el Baleares ha recuperado el ánimo tras su victoria del domingo. Parece el mejor momento para que ambos equipos se vean las caras.



07 LOS ENTRENADORES

Dos técnicos en horas bajas

No llegan en su mejor momento al derbi ni Vicente Moreno ni Horacio Melgarejo, pese a que este llega al partido con la sonrisa en los labios tras sumar el domingo su primera victoria. Lo que parece claro es que el que pierda puede quedar muy tocado. Moreno necesita una victoria sin demora y Melgarejo volvería a estar en una situación comprometida en caso de derrota. El empate solo sirve a los blanquiazules, que en función de cómo transcurra el partido, lo darán por bueno. Al Mallorca, solo los tres puntos.



08 RUIDO EXTRADEPORTIVO

Una semana extraña para el Mallorca

En la semana del derbi, de un partido largamente esperado por el mallorquinismo, ha trascendido el malestar de los dirigentes del Mallorca con el Ajuntament por la falta de respuesta a sus peticiones con respecto a Son Moix, y la amenaza de abandonar Palma y trasladarse a Llucmajor o Calvià, donde ya han visto solares. Moreno ha intentado abstraerse de esta situación, y qué mejor que entrenar a puerta cerrada desde ayer y hasta mañana viernes. No quiere dar ni una pista a su rival y preparar a conciencia el partido con sus jugadores. La semana está resultando mucho más tranquila para un Atlético Baleares al que la victoria del domingo ha sido como un bálsamo. Posiblemente esté viviendo el equipo blanquiazul la semana más tranquila de la temporada, por lo que no se podrá poner como excusa un mal resultado el domingo por que no hayan podido preparar con tranquilidad el partido. Los rostros de los jugadores y cuerpo técnico esta semana han sido la mejor muestra de cómo se encuentra el equipo. Además, y pese a que es mucho lo que se juegan, saben que toda la presión es para el Mallorca, porque juega como local y porque para un líder, seis partidos seguidos sin conocer la victoria es demasiado tiempo. Contra la ansiedad deberá luchar también el Mallorca ante un rival dispuesto a dar la campanada.

09 TEMOR A UN MAL RESULTADO

Las posibles consecuencias de una derrota

El Mallorca juega contra el Atlético Baleares y contra la ansiedad que le puede producir la posibilidad de un nuevo mal resultado que comprometa su liderato, que ha pasado de una cómoda ventaja de trece puntos a cuatro en apenas dos meses. El conjunto blanquiazul también se juega mucho y necesita vencer si quiere luchar por las posiciones de arriba.



10 LOS PORTEROS

La experiencia bajo los palos

Si de algo van sobrados los guardametas del derbi es de experiencia. Superada la treintena ambos, Reina y Aulestia tendrán mucho que decir en cuanto al desenlace del partido del domingo. En la primera vuelta consiguieron el objetivo de todo portero, mantener su portería imbatida, entre otras cosas porque las ocasiones en las áreas brillaron por su ausencia. Se espera un partido diferente el domingo, y allí estarán ellos para decir la suya.