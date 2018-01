Lo que dice Cort: Urge a un acuerdo entre el Mallorca y los copropietarios

El Ajuntament de Palma insiste por activa y por pasiva que se muestra receptivo a la retirada de la pista de atletismo del estadio de Son Moix, pero insta al Mallorca a que presente un proyecto de supresión de la misma. "Cuando presenten el proyecto ya se mirará", afirma el alcalde Noguera.

En cuanto al tema Lluís Sitjar, desde el Ajuntament de Palma se admite que es "un asunto complejo" porque el Mallorca "solo dispone de una tercera parte de la propiedad", informa J.Capó. Cort considera que no puede haber una permuta porque no existe una equivalencia de propiedades. Son Moix tiene más valor que el Lluís Sitjar y los copropietarios deberían pagar una parte. Por eso afirma que el Consistorio comprará "cuando haya un acuerdo entre el club y los copropietarios".

El Ajuntament de Palma, que prefiere no pronunciarse sobre las intenciones de Sarver de abandonar Son Moix para construir un nuevo estadio fuera de la capital, se remite a los tiempos de la política. "No todo se puede hacer aquí y ahora. Todas las decisiones que se toman requieren su tiempo y unos trámites que no nos podemos saltar", responden a la crítica del Mallorca de que todo lo que le afecta se retrasa varios meses, a su parecer, de forma injustificada, al contrario de lo que ocurre con el Atlético Baleares, arguyen desde la entidad mallorquinista, que recuerda los 500.000 euros recibidos por la entidad blanquiazul para la reforma del estadio Balear.