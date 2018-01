El Mallorca transmitió a Cort su plan de dejar Son Moix

El consejero delegado del Real Mallorca Maheta Molango comunicó el pasado mes de diciembre al alcalde de Palma Antoni Noguera, en una reunión celebrada días antes de las fiestas de Navidad, que el máximo accionista de la entidad deportiva Robert Sarver tiene pensado abandonar el estadio de Son Moix en el caso de que Cort impida la supresión de las pistas de atletismo del recinto deportivo.

Como informó ayer este diario, personas del entorno de Sarver han examinado solares en Llucmajor y Calvià como una posible ubicación para un futuro nuevo estadio del Mallorca. Esta decisión, cuyo desarrollo todavía se encuentra en fase embrionaria, llega provocada por el malestar de la entidad mallorquinista por lo que considera pasividad del Ajuntament de Palma a la hora de solventar sus peticiones, en concreto la autorización para la supresión de la pista de atletismo, un objetivo largamente perseguido por todos los dirigentes que han pasado por el Mallorca desde que el club abandonó el Lluís Sitjar en 1999.

Molango y Noguera mantuvieron una reunión en la que estuvo presente el gerente de Urbanismo de Cort, Joan Riera -el teniente de alcalde Jose Hila no pudo asistir-, en la que se abordaron dos temas principales. Por un lado, el de la obtención del permiso definitivo de la grada retráctil. Precisamente, la comisión técnica de Urbanismo aprobó ayer la licencia para que la Grada Lluís Sitjar, ubicada en la calle de Jesús, pase de provisional a definitiva. Será un hecho la próxima semana cuando Gerencia de Urbanismo dé el permiso.

Por otro lado se trató la posible supresión de la pista de atletismo del estadio. Noguera, que admite "un cierto enfado de Molango" aquel día durante el encuentro, instó al dirigente del Mallorca a que presentara un proyecto para realizar la obra. Y le recordó que, a diferencia de otros tiempos no tan lejanos, ahora no existe ningún obstáculo para la tan ansiada operación ya que el Ajuntament tiene previsto la construcción de unas pistas municipales de atletismo en los terrenos adyacentes. Fue en ese momento cuando Molango habría planteado la posibilidad de abandonar Son Moix, un ultimátum que no recuerda el alcalde.

Es en este punto donde las dos partes no coinciden. La postura del Ajuntament es que están dispuestos a suprimir la pista siempre que el club presente un proyecto de demolición de la misma. "Cuando presenten el proyecto ya se mirará", apunta el alcalde. La del Mallorca, que no moverán ficha hasta que el estadio no sea de su propiedad. "No vamos a invertir más dinero en un recinto que no es nuestro", señalan desde el club.

Y aquí entra lo que fue el estadio Lluís Sitjar. Para el Mallorca, la solución al problema pasa por una serie de pasos a dar en un paquete conjunto en el que el antiguo recinto mallorquinista adquiere una importancia capital.

El Mallorca considera que Sarver ha hecho un esfuerzo económico muy importante para la conservación del estadio de Son Moix. Desde su llegada en enero de 2016, hace ahora dos años, desde el club cuantifican en un millón de euros lo invertido por el norteamericano en obras de acondicionamiento del estadio y 600.000 euros anuales entre la sede del primer equipo y la ciudad deportiva de Son Bibiloni.

Las posturas están muy alejadas, aunque la solución no llegará hasta que se desencalle el embrollo del Lluís Sitjar, principio y final de un tema que parece condenado a eternizarse por la falta de un acuerdo global.