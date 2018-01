Moreno: "No acertamos, aguantaremos el chaparrón"

Vicente Moreno afrontó con absoluta naturalidad la primera derrota de la temporada del Real Mallorca. Lamentó "la falta de contundencia" de sus jugadores y felicitó al rival por la victoria. "Hay que ser más contundentes en todo. Tuvimos la fortuna de marcar al principio y tenemos capacidad y cualidad para buscar un resultado más holgado. Todo lo que no sea esto te puede llevar a encontrarte con lo que ha pasado y de tres puntos se pasa a cero. No hemos estado todo lo acertados para intentar ganar el partido", afirmó el entrenador mallorquinista.

Se quejó de entrada de que el autor del gol del empate, el mallorquín Pau Pomar, debería haber sido expulsado. "Sin que sirva de excusa, el gol del empate lo ha marcado un jugador que debería haber visto la segunda amarilla previamente, y de una posible expulsión y con ventaja nuestra hemos pasado al empate. Pero ellos han hecho méritos para la victoria y hay que felicitarlos", señaló el técnico valenciano.

"No estoy preocupado. Estamos en una situación buena y pase lo que pase en la jornada seguiremos líderes", prosiguió Moreno. "Hemos tirado una ventaja importante y es una pena. Pero con la ventaja de trece puntos no teníamos nada garantizado ni dejamos de tenerla con la ventaja perdida. La sensación ahora es negativa. Es el primer partido que perdemos, pero aguantaremos el chaparrón. Tenemos la obligación de ganar siempre e intentaremos hacerlo la semana que viene", añadió.

A Moreno se le comentó que el equipo ya suma dos meses sin conocer la victoria. "Dos meses sin ganar y eran ocho meses sin perder, que es más difícil", respondió. "No estamos acostumbrados. No le veo nada positivo a perder, pero a lo mejor nos quitamos ese peso. Hay que intentar ganar partidos y la idea es conseguir victorias hasta final de temporada".

La primera derrota llega en vísperas de uno de los partidos más esperados de la temporada, la visita a Son Moix del Atlético Baleares. Posiblemente en el peor momento de la temporada. "No se sabe si es el peor momento. Siempre que pierdo pienso que es el peor momento. Si esto hace que estemos más excitados de cara al partido del próximo domingo pues mejor para nosotros", explicó el técnico, justo antes de hacer un amago de autocrítica. "Es verdad que no se han creado ocasiones de gol, pero hemos marcado uno. En otros partidos hemos tenido ocasiones y no hemos marcado", concluyó.