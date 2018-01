Moreno: "No es muy normal la racha de empates que llevamos"

Retomar la senda de la victoria. Ese es el objetivo del conjunto bermellón tras cinco empates consecutivos. El domingo, ante la Penya Deportiva, el objetivo de los de Vicente Moreno es volver a sumar los tres puntos, pues "la racha de empates" que llevan "no es muy normal". El técnico valenciano evita hablar de baches, crisis o tropiezos, pero es consciente de la importancia de volver a lograr el triunfo.

"Las últimas cinco jornadas no hemos ganado, pero también se puede ver que llevamos muchísimos encuentros sin perder. No somos un equipo de otro mundo, somos igual que el resto de conjuntos que juegan en la categoría. Lo cierto es que no es muy normal la racha de empates que llevamos, creo que podíamos haber ganado alguno que otro de los últimos encuentros, pero también es verdad que podíamos haber perdido alguno de ellos", ha reconocido hoy el de Massanassa en rueda de prensa.

El preparador valenciano no a querido hablar de posibles fichajes, más allá de las dos incorporaciones que ha realizado el club en este mercado invernal, aunque sí ha descrito el perfil de jugador que interesa a la entidad bermellona: "Buscamos un perfil muy claro, un futbolista que tenga ganas de surgir en este equipo, con hambre, con ganas de hacer cosas importantes. Jugadores que quieran dejarse la vida para dar todo por este club. Normalmente cuando un equipo como el nuestro se refuerza con futbolistas de una categoría superior, suele ser porque no tienen los minutos que a ellos les gustaría, esa es la realidad".

Moreno no ha confirmado ni desmentido el interés del club por Jesús Alfaro, extremo derecho del Barça B que en las últimas horas se oye como posible refuerzo del plantel rojillo, aunque ha admitido que las puertas del equipo todavía siguen abiertas. "Habitualmente hablo de los que estamos, hablar de posibles fichajes, por mi parte, creo que es absurdo. A día de hoy dispongo de los jugadores con los que hemos entrenado y son los que me quitan el sueño. Ya se irá viendo a lo largo de los días si hay alguna opción de hacer algo en alguna posición o no, pero eso ya se verá", insistió el valenciano.

El preparador ha reconocio que, a día de hoy, ninguno de sus futbolistas le ha pedido abandonar el equipo por falta de minutos, aunque asume que una situación como esta se pueda dar en cualquier momento: "Siempre hay algún jugador que puede pensar que no ha participado mucho y puede preguntar por su situación. Nosotros no nos planteamos que ningún futbolista quiera salir, pero nadie te puede asegurar que eso no vaya a ocurrir, ya nos pasó durante la pretemporada con Jony Ñíguez".

Moreno también ha declarado que la segunda vuelta del campeonato "será mucho más complicada que la primera" y ha exaltado la forma en la que se están reforzando el resto de equipos de la categoría.

Ya para acabar, el entrenador ha hecho una breve referencia al conjunto ante el que se enfrentan el domingo, una Penya Deportiva que, pese a ocupar el penúltimo puesto de la tabla, no les pondrá las cosas fáciles: "Es un buen equipo, con buenos jugadores y que está bien trabajado. Otros detalles me los guardo y los hablo dentro del vestuario", ha zanjado.