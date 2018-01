Moreno: "Tuvimos ansiedad, podríamos haber perdido"

Vicente Moreno se mostró decepcionado por el empate conseguido ante el Peralada, aunque reclamó tranquilidad y confianza en el equipo. "Ellos han tenido una ocasión. En la primera parte no hemos hecho el partido que nosotros queríamos y en la segunda parte sí que hemos intentado ir a por el partido. Es un encuentro que podríamos haber perdido, hemos tenido mucha ansiedad y eso nos ha provocado que casi nos marquen en el descuento. En definitiva, no estamos contentos con el punto porque venimos de una serie de empates consecutivos, no es normal llevar cinco seguidos, y hay que romper esta racha para sumar de tres en tres. Es cierto que llevamos una semana más sin perder y por tanto, hay que ir sumando nuevamente, pero me quedo con el sacrificio del equipo ante un filial que ha estado muy bien", se explayó en la sala de prensa de Son Moix.

El entrenador del Mallorca, sin embargo, asume que algunas voces se muestren inquietas por esta racha de encuentros sin ganar, a pesar de que siguen líderes. "No tengo ninguna duda del equipo, ni de los jugadores, sin embargo, tendríamos que haber conseguido algunas victorias más y es normal que se genere malestar. En este sentido, seguimos primeros y la felicidad completa no es. Hay que aceptar que surjan dudas pero creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo para ir a por la victoria", reflexionó.

Moreno insistió en su intención de enviar un mensaje de calma. "Estoy más feliz cuando ganamos, pero seguimos primeros y no hay que alarmarse", resaltó. El valenciano aseguró que no hizo ninguna revolución en el once, con la titularidad de Grima, Serrano y Cedric. "Juegan los mejores siempre y no hacemos probaturas. Cedric se merecía jugar y hemos pensado ponerle como segundo punta con Álex Serrano. Por eso hemos jugado con un delantero", apuntó. Y se mostró satisfecho por el rendimiento de Álvaro Bustos. "Ha hecho dos entrenos solamente y ha aportado muchas cosas diferentes, que es lo que buscábamos tanto con él como con Bryan Reyna, que han colgado balones al área. En definitiva, apunta muchas cosas y hay que darle minutos", afirmó.

Acerca de si llegarán más refuerzos, el de Massanassa fue breve. "Estamos los que estamos. Aunque somos un equipo que puede ser mejorable y habrá que ver cómo está el mercado, así como también la situación de los propios jugadores. Veremos cómo van las siguientes semanas", concluyó.