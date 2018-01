Moreno: "Hay cosas mejorables, lo mejor está por llegar"

En su primera comparecencia tras la vuelta de las vacaciones navideñas, Vicente Moreno hizo un amago de autocrítica cuando le tocó responder a la primera pregunta, la de si toca reinventarse para dejar de ser previsible ante los rivales de turno, y tras cuatro empates. "Firmo que todo continúe igual que en la primera vuelta. Esto no para. Hay ambición de mejorar, no solo en resultados, sino a todos los niveles, porque hay aspectos mejorables. Es imposible alcanzar la perfección".

El entrenador del Mallorca, relajado, mostró sus dudas sobre si el descanso de tres semanas habrá sido beneficioso para sus jugadores: "No se sabe nunca. El último empate ante el Deportivo Aragón, encajado en los últimos minutos, nos dejó un mal sabor de boca después de buscar la victoria durante todo el partido. El parón va bien para algunas cosas, como para desconectar y cargar pilas. Nos esperan seis meses difíciles pero apasionantes. Lo mejor está por llegar", dijo, esperanzado, a 48 horas del inicio de la segunda vuelta.

El nombre propio de la rueda de prensa no podía ser otro que el de Álvaro Bustos, de momento el único refuerzo del recién iniciado mercado invernal. Moreno aseguró que "a principio de temporada" valoraron "la posibilidad de incorporarlo. Se ha dado la opción y en esa posición hemos perdido jugadores importantes (en referencia a Ferran Giner, que se perderá lo que resta de temporada, y a Lago Junior, al que se confía recuperar para el mes de abril como muy tarde)".

"Bustos tiene muy buenas condiciones -continuó-, y por circunstancias en el Mirandés no ha jugado lo que hubiera querido". Se mostró tajante el técnico valenciano cuando se le inquirió por las rodillas de Bustos, ambas intervenidas quirúrgicamente. "Las rodillas se las lesionó cuando estaba en el Sporting. Ha pasado un reconocimiento médico realizado por profesionales y está perfecto". Fin de la cuestión.

En cuanto a la posibilidad de que lleguen nuevos refuerzos no dio pistas. "Soy de pedir poco, soy un buen chico", bromeó. "Si el Real Madrid y el Barcelona son mejorables, imagínate el resto. No es fácil mejorar lo que tenemos a nivel económico, y porque los jugadores tienen que querer jugar en Segunda B. Tenemos jugadores mejores a la categoría que estamos", comentó el de Massanasa.

Si no quedó claro si habrá más refuerzos, lo que sí parece es que no se producirán salidas. "A día de hoy nadie me ha pedido para salir", dijo Moreno, con los nombres de Rufo, Núñez y algún otro en la mente de todos. "No se trata de repartir minutos porque sí", añadió.

En cuanto al Peralada, rival mañana en Son Moix, admitió que para él, concienzudo como es en la preparación de los partidos, supone un "hándicap importante" que el equipo llegue con un nuevo entrenador. "Nos gusta dar información a los jugadores de cómo juegan los equipos a los que nos vamos a enfrentar. En este caso habrá que tirar de intuición, pero acertar al cien por cien será difícil", dijo. Desconfía de la clasificación del conjunto catalán. "Sabemos de la dificultad que va a tener el partido. Se trata de un filial con jugadores de calidad, que ha recuperado jugadores con respecto a la primera vuelta", concluyó.