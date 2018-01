Bustos: "Me gusta jugar en la banda y aportar desborde y buenos centros"

Álvaro Bustos aseguró ayer, a su llegada a la isla, que ficha con el Mallorca con la ilusión de triunfar ofreciendo un buen rendimiento sobre el campo. "Me gusta jugar en la banda, puedo jugar en las dos, pero sobre todo en la izquierda, y espero aportar desborde, llegada y buenos centros y esperemos que también gol", desveló el extremo, que procede del Nàstic y que ha firmado hasta 2020.

El asturiano, formado en la cantera del Sporting de Gijón, se felicitó por vestir de bermellón. Estoy muy contento de estar aquí. Cuando se me presentó esta oportunidad me pareció una idea muy bonita, no la quería desaprovechar. Vengo a aportar mi granito de arena", dijo antes de reconocer que ha hablado con Álex Serrano, con el que coincidió en Mareo, y Abdón Prats, con el que jugó en el Mirandés. "Lo que he podido ver del Mallorca lo he visto muy bien, está en lo alto de la tabla y afianzado. Tengo algún amigo en este equipo y me ha dicho que todo va muy bien", apuntó. Bustos, internacional en las categorías inferiores, asume el desafío del ascenso. "Es un bonito reto, es cuando viene lo bonito lo de verdad y es cuando hay que apretar mucho", concluyó.



Chicho, técnico del Peralada

Por otra parte, el Peralada, rival del Mallorca este domingo a las 12 horas en Son Moix, presentó ayer a Chicho como su nuevo técnico, que llega del Figueres.