Joan Sastre: "Es lógico que el club busque refuerzos en este mercado"

A falta de fichajes para reforzar el primer plantel, el Mallorca anunció hace escasos días la renovación de uno de sus jugadores más importantes en lo que va de temporada, Joan Sastre. El lateral derecho, de 20 años, llegó el pasado 30 de diciembre a un acuerdo con el club rojillo para prolongar su continuidad hasta junio de 2020. El futbolista de Porreras ha expresado su felicidad esta misma mañana en rueda de prensa: "A nivel personal no puedo pedir nada más. Trabajo cada día para estar en el once titular y ese es mi único objetivo. Siempre dicen que para un mallorquín quizás es más complicado que para los futbolistas que vienen de fuera hacerse un hueco en el equipo, no sé. Yo, personalmente, no puedo pedir nada más. Siempre me han expresado su prioridad para que me quedara y esa era también mi intención".

El defensa, quien llegó al club en 2009, ha asegurado que "el parón navideño ha venido muy bien" a todos los jugadores y que la posibilidad de " haber tenido estos días de desconexión en Navidad y Nochevieja" ha aumentado las ganas de "seguir trabajando" de sus compañeros.

Sastre coincide con el club en la necesidad de buscar un sustituto para las conocidas bajas de Ferran Giner y Lago Junior: "Entiendo que el club esté buscando refuerzos para este mercado invernal. El final del 2017 lo acabamos un poco mal en cuestión de lesiones. Ferran se rompió la rodilla y a Lago le quedan uno o dos meses. Creo que sería bueno buscar al menos a un jugador para reforzar la banda, habrá que ver lo que hace el club".

"En la delantera tenemos a Abdón, Álex y Cedric, creo que son tres jugadores muy buenos y no tengo ni idea de las cuentas que lleva el club en este sentido. Nosotros tenemos buenos delanteros y lo que quiera hacer el club en la zona ofensiva no es algo que maneje", ha resaltado el zaguero.

Ya para acabar, Sastre ha analizado la trayectoria del equipo en las últimas jornadas, tras cuatro empates consecutivos y ha resaltado lo complicado que resulta sacar los tres puntos ante cualquier rival de la categoría: "Nuestra intención siempre es la de ganar, pero es cierto que llevamos ya cuatro empates seguidos. Esperemos que esta semana volvamos a sacar un triunfo ante el Peralada. Cada duelo en esta categoría es un mundo, competimos ante equipos muy difíciles, campos complicados y nuestra misión es salir a competir y ver si los resultados nos acompañan".